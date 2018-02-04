В Москве из-за снегопада упали почти 370 деревьев

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Около 370 деревьев упали в Москве из-за снегопада и ледяного дождя, есть пострадавшие, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Вот эта погода, связанная с выпадением ледяного дождя, мокрого снега, усложнила ситуацию. В городе упало примерно 370 деревьев, сейчас практически все они распилены и вывезены", — сказал он.

"Три человека получили травмы от падения деревьев", — добавил Бирюков.

Он рассказал, что власти столицы разослали СМС-сообщения всем пользователям телефонной сети и просят прислушаться к тем рекомендациям, которые дают специалисты — как себя вести на улицах, быть осторожными в движении по трассам. "Очень большая просьба к москвичам быть предельно внимательными, осторожными и выполнять те рекомендации, которые есть" — сказал заммэра.

Ранее центр погоды "Фобос" сообщил, что в субботу в Москве выпало более половины месячной нормы осадков.