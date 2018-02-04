Пластический хирург Баиев рассказал, что волнует женщин на Кавказе

ГРОЗНЫЙ, 4 фев – РИА Новости. Чеченский пластический хирург Хасан Баиев, прославившийся на весь мир после операции по ампутации ноги Шамилю Басаеву, рассказал РИА Новости, какие эстетические недостатки беспокоят кавказских женщин и мужчин, как во время операции распознается характер человека, почему дети рождаются с дефектами и как спасение жизни "террориста номер один" повлияло на его дальнейшую судьбу.

Доктор Баиев, пожалуй, единственный хирург-пластик в России, который никогда не брал деньги за пластические операции детям. В благотворительность он вовлек десятки российских и зарубежных коллег, которые ежегодно, уже десять лет, приезжают на Кавказ оперировать детей с врожденными аномалиями из разных регионов России. В этом году благотворительная акция пройдет в мае во Владикавказе.

Красота по-кавказски

"В Чечне, я вам скажу, уже эпидемия погони за красотой, очень многие думают, что чем больше закачают что-то в губы или еще куда-то, тем лучше. Без ограничений вводят, потом ходят, плачут от последствий. Закачивают эти вазелины в разные области, обманывают женщин, потом у них начинается некроз тканей", — с недовольством говорит Баиев.

С "вазелиновой болезнью", как он называет эти процедуры, приходят к нему, просят устранить последствия.

"Я стараюсь обходить подобные случаи, поскольку нанесен серьезный ущерб здоровью, тут нужна хирургическая операция. С этим должны разбираться правоохранительные органы, за ними следуют судебные разбирательства", — рассказывает доктор. По его словам, когда в Чечне начали преследовать таких "специалистов", поток желающих "навести красоту" переместился в Дагестан и Ингушетию.

Баиев отмечает, что чеченки не любят афишировать вмешательство докторов и, если решаются на перемену внешности, требующей длительной реабилитации, как правило, выезжают в другие города. Поскольку в Чечне нет специализированного центра, взрослые пациенты Баиева тоже едут за ним в Москву, где уже второй год работает клиника его имени. Операции под местной анестезией он делает и в Грозном.

"Это блефаропластика, ринопластика, операция на носовую перегородку, круговая подтяжка лица, отопластика, рубцы келоидные", — уточняет доктор.

На Кавказе красивыми хотят быть не только женщины, но и мужчины, несмотря на внешнюю суровость.

"Мужчины чаще всего приходят на пластику носа, в основном спортсмены, получившие деформации из-за физического воздействия. У нас ведь менталитет такой, с детства учат драться, поощряют занятия силовым спортом, ломают носы, а до 18 лет идет формирование костного скелета, происходят сильные изменения, растет горб, ухудшается дыхание", — говорит Баиев.

По его словам, зрелые мужчины оперируют веки, но не только для эстетики, а по медицинским показаниям, поскольку нависшая над глазами избыточная кожа портит зрение, есть и такие, кто делает мини-лифтинг. Частыми пациентами Баиева стали и чеченцы, проживающие за рубежом, которым европейские доктора "сделали вздернутый нос".

"Вы можете представить кавказца с курносым носом? Ко мне такие часто приезжают, просят убрать "курносость", которую им сделали в Европе. Европейские доктора ведь не учитывают кавказский тип лица, они делают ринопластику по своим стандартам, но нам не идут вздернутые носы. Приходится исправлять", — с улыбкой говорит хирург.

Он считает, что пластика должна выглядеть естественно, "нельзя всем лепить одинаковый нос".

Характер на операционном столе

Баиев утверждает, что во время операции, как нигде, проявляется характер человека: людей с тяжелым нравом оперировать значительно сложнее.

"Стоит сделать надрез ткани и войти – ты сразу чувствуешь характер человека. Если он тяжелый в жизни, то и операция забирает много сил, проходит тяжело. Я оперировал одну женщину, смотрю, ну никак не идет, я настолько устал, что у меня вырвалось: "До чего у тебя тяжелый характер". А она в ответ: "Боже, меня и тут уже знают", — рассказал смешную историю доктор.

Результаты операции зависят и от цвета кожи и ее типа.

"Светлые и рыжие девушки сверхчувствительны, у них реабилитация сложнее проходит, раны заживают долго, а смуглые поправляются намного быстрее", — заметил Баиев.

Любимые пациенты



Про Баиева ходят слухи о том, что якобы у него много "звездных" клиентов, хотя сам доктор никогда не называет имен.

"Этого нельзя делать ни в коем случае. Если сами говорят, тогда другое дело, их право. Я не понимаю даже, когда коллеги выставляют фото своих пациентов, это неэтично", — отвечает Баиев на вопрос о знаменитых клиентах, но признает, что их у него немало.

Однако самыми любимыми его пациентами являются дети, которым он возвращает не только красоту, но и здоровье. Именно стремление помочь детям подвигло Баиева оставить престижную американскую клинику и вернуться на родину. Семья тоже осталась в Бостоне.

"Сначала приезжал на месяц-два, оперировал детей и возвращался обратно в Америку. Но потом я понял, что тому количеству детей с дефектами, которые здесь были, такими наездами не поможешь, и решил остаться", — отметил Баиев.

Благородную миссию доктора поддержали коллеги из разных стран – Америки, Канады, Японии, Европы. С 2007 года врачи в период своего отпуска приезжают в Чечню и бесплатно оперируют детей со всех регионов России.

"Я заранее отбираю пациентов, составляю график операций, они приезжают и в течение десяти дней работают, проводят десятки операций, в основном это операции по исправлению расщелины верхней губы ("заячья губа"), неба ("волчья пасть"), ушных раковин", — рассказывает Баиев.

"Могу сказать, что в ходе благотворительных акций за 10 лет прооперировано около 1200 детей, не считая операции, которые делаю сам, их тоже насчитывается свыше одной тысячи", — говорит доктор.

Он напомнил, что самый многочисленный наплыв был в первый приезд врачей, тогда они прооперировали 150 детей, в основном сирот и малоимущих. В этом году также планируются благотворительные операции зарубежных и российских коллег, но не в Грозном, как обычно, а во Владикавказе.

Баиев гордится тем, что целенаправленная помощь позволила значительно снизить количество детей с дефектами и теперь нет "паломничества", как в первые годы, прием и отбор проходит цивилизованно, по графику. На вопрос, что его мотивирует, доктор отвечает просто: "Так должно быть, это мое убеждение и мой долг".

"В мире много обездоленных детей, и я не могу оставаться безучастным, когда есть возможность хотя бы одному ребенку изменить жизнь к лучшему", — говорит он.

Появление на свет большого количества детей с аномалиями в Чечне он связывает с последствиями военных действий.

"Медики говорят о генетических причинах. Согласен, в Дагестане, в частности, такое возможно, поскольку много родственных браков — смешение крови может приводить к аномалиям. А у чеченцев, я уверен, это последствия двух войн. Я до войны работал в Чечне, в год было два-три случая, когда рождались с такими дефектами, а сегодня таких детей сотни", — утверждает Баиев.

Недавно он провел 6-летней девочке из дагестанского Дербента дорогостоящую и уникальную операцию с применением выработанной им самим методики.

"Диагноз редкий и сложный — волосистый невус лобной области, это когда волосы сращиваются с бровью. Во время операции иссякается волосистая часть и пересаживается другая ткань. Это многоэтапная операция, я сделал ее за раз. Пересадил ткань с живота, она прижилась. Цвет восстановился, через месяц был отличный результат, через полгода будет совсем иная картина", — радуется доктор.

По его словам, он каждую операцию делает по-новому, синтезируя опыт, полученный в Гарварде, во время работы в клиниках Англии, Японии, Филиппин, Вьетнама и даже Гаити.

Как террорист изменил судьбу доктора

Разговор заходит о событиях почти 20-летней давности, круто изменивших судьбу Баиева.

В феврале 2000 года боевики, покидая Грозный, через минное поле вышли к селению Алхан-Кала. Многие погибли, выжившие нуждались в медицинской помощи. В своем родовом селе Алхан-Кала Баиев открыл полевой госпиталь, где круглые сутки спасал жизни мирным жителям, российским военным. На операционный стол к Баиеву привезли раненого Басаева, доктор выполнил свой врачебный долг, ампутировал правую ногу террористу и тем самым спас ему жизнь.

"Тысячи раз мне задавали этот вопрос, и я всегда отвечал: "Я не военный, я врач, я выполнил свой долг". Этот факт, безусловно, повлиял на мою жизнь, именно поэтому я оказался в Америке. Я создал проблемы не только себе, но и всем родным. После моего отъезда в Америку мою семью несколько лет мучили", — вспоминает Баиев.

Обвинения в адрес врача посыпались с новой силой после захвата террористами школы в Беслане и последовавших за этим трагических событий.

"Мне говорили, вот ты спас ему жизнь, если бы не спас, то не было бы Беслана. Говорили, я террористов оперировал, но я также спасал жизни и российских военных. Их ко мне привозили, истекающих кровью на БТРах и БМП, десятками. Сами военные меня называли "сумасшедший доктор, под бомбами оперирует", — вспоминает Баиев.

Он ни о чем не жалеет, говорит, что когда принял решение открыть госпиталь под Грозным, который круглосуточно подвергался бомбардировкам, прекрасно понимал, на что он идет, но чувство долга взяло верх над страхом, поскольку больниц и врачей в Чечне практически не оставалось, все было в руинах.

"Солдаты, которым я когда-то помог, до сих пор откликаются. Иногда в праздники звонят, поздравляют, говорят, вот, мол, сидим с ребятами, которые были в Чечне, пьем за вас, "сумасшедшего доктора" — улыбается Баиев.