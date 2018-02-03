Новосибирский "Ромео" сделал предложение балерине на сцене оперного театра

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Ведущий солист Новосибирского оперного театра Николай Мальцев сделал предложение своей партнерше во время балета "Ромео и Джульетта". Видео опубликовано в Instagram.

На ролике видно, как Мальцев становится на колено и преподносит 23-летней балерине Ксении Захаровой кольцо. Ошеломленная девушка под аплодисменты зала ответила на предложение согласием.

Для сотрудников театра это стало сюрпризом. "Конечно, он это планировал — Николай ждал спектакль "Ромео и Джульетта", в котором они с Ксенией танцуют ведущие партии", — рассказал заместитель директора по маркетингу Артем Пухальский.

Отмечается, что Ксения и Николай часто выступают вместе. В следующий раз пара исполнит главные партии в балете "Щелкунчик".