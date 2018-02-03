МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Мэрия Москвы просит горожан не парковать автомобили рядом с деревьями из-за непогоды, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В связи с усилением ветра и похолоданием в ночные часы до минус 4-6 градусов в Москве возможно образование наледи на деревьях и проводах. Просим москвичей в таких сложных погодных условиях быть аккуратными и не парковать свои автомобили вблизи деревьев", — сказал он.

Ранее Бирюков сообщил, что все службы комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме и готовы к борьбе с последствиями мощного снегопада. Также глава комплекса городского хозяйства уточнил, что в уборке улиц от снега будут задействованы порядка 58 тысяч рабочих ручной уборки и свыше 14 тысяч специализированной техники. По его словам, при необходимости количество техники может быть увеличено до 17 тысяч единиц.

"Прометание улично-дорожной сети и других городских территорий с последующей противогололедной обработкой, вывоз снега на снегосплавные пункты будут производиться круглосуточно", — подчеркнул заммэра.