МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Мэрия Москвы просит горожан не парковать автомобили рядом с деревьями из-за непогоды, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее Бирюков сообщил, что все службы комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме и готовы к борьбе с последствиями мощного снегопада. Также глава комплекса городского хозяйства уточнил, что в уборке улиц от снега будут задействованы порядка 58 тысяч рабочих ручной уборки и свыше 14 тысяч специализированной техники. По его словам, при необходимости количество техники может быть увеличено до 17 тысяч единиц.
"Прометание улично-дорожной сети и других городских территорий с последующей противогололедной обработкой, вывоз снега на снегосплавные пункты будут производиться круглосуточно", — подчеркнул заммэра.