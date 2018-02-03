В Госдуме оценили идею Матвиенко о создании министерства одиночества

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Деятельность министерства одиночества, если такое ведомство будет создано, может превратиться в "пустую болтовню" и "формальное выполнение поручений", заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила подумать о создании в России министерства одиночества по примеру Великобритании, когда проблемам одиноких граждан уделяется особое внимание со стороны государства.

"Я не понимаю смысла. Что будет это министерство делать?… Вводить дополнительную бюрократию, потом вводить какого-нибудь ответственного человека, который сам в этом ничего не понимает, который будет ездить по совещаниям, писать сухие доклады, давать свои сухие, никому не нужные предложения в общий итоговый документ. Все это может превратиться в пустую болтовню, бюрократию и формальное исполнение поручений", — сказал Нилов РИА Новости.

По мнению парламентария, для того, чтобы понять, "почему у нас одиночество у людей", надо проанализировать "природу появления этого одиночества". "Надо понять, что социально-бытовые, финансовые проблемы лежат в основе, идеологические проблемы в основе, проблемы воспитания, проблемы восприятия", — отметил политик.

Депутат считает, что надо бороться не с последствиями одиночества, а с его причинами. " Люди не будут одиноки, если … будет решен бытовой вопрос, будет повышен уровень жизни, качество жизни, будет работа, будет зарплата", — считает Нилов.