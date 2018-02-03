В московских аэропортах задержали более 70 рейсов

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В аэропортах Москвы вечером в субботу отменены девять рейсов и задержаны 73, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

Как следует из данных на 18:20 мск, во "Внуково 18 рейсов задержано, Домодедово — 18 рейсов задержано, девять отменено, Шереметьево — 37 рейсов задержано".

В Москве в субботу идет сильный мокрый снег, температура до плюс 2 градусов. Ожидается выпадение до половины месячной нормы осадков. По данным Росавиации, по состоянию на субботу в столичных аэропортах сформирован необходимый запас реагентов. Длительных задержек, свыше двух часов, по метеоусловиям нет, отмечали в ведомстве.