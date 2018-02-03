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Общество

Глава СПЧ назвал причины для передачи дела Титиева на федеральный уровень

18:3003.02.2018
(обновлено: 18:31 03.02.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПредседатель СПЧ Михаил Федотов на заседании совета. Архивное фотоПредседатель СПЧ Михаил Федотов на заседании совета. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов назвал причины для передачи расследования дела в отношении главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева на федеральный уровень, одна из них — заявление самого задержанного, что наркотики ему подбросили работающие в Чечне сотрудники полиции.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кадыров раскритиковал правозащитников за недоверие к властям в деле Титиева
В субботу глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале написал, что считает разговоры о "передаче наверх" дела Титиева попыткой оказать психологическое и административное давление на следствие. Он также напомнил о появившейся ранее информации, согласно которой уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в МВД РФ с просьбой передать дело Титиева в ГУ МВД РФ по СКФО.

Глава СПЧ отметил, что совет с самого начала ставил вопрос о том, чтобы расследование дела в отношении Титиева было передано на федеральный уровень — в следственный департамент МВД России.

"Причины для этого две. Во-первых, в данном случае имеет место заявление Титиева о том, что ему эти наркотики подбросили — и не кто-нибудь, а сотрудники полиции, работающие в Чеченской республике. Вторая причина связана с тем, что после задержания Титиева были два нападения на правозащитный центр "Мемориал", совершенные в двух разных субъектах Российской Федерации — не в Чечне, а в Ингушетии и Дагестане", — сказал Федотов РИА Новости.

Вот почему расследование дела в отношении Титиева логично было бы передать в следственный департамент МВД России, полагает правозащитник. "В свою очередь, доследственную проверку по заявлению самого Титиева целесообразно было бы передать в главное следственное управление Следственного комитета России", — считает глава СПЧ.

Медаль, которую вручают лауреатам нобелевской премии мира. Архивное фото
© AFP 2018 / Scanpix/Gunnar Lier
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Титиев был арестован в Чечне в середине января по обвинению в хранении наркотиков. Ему вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до десяти лет заключения с крупным штрафом. Титиев вины не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ранее попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить обстоятельства задержания, поскольку у правозащитников были основания предполагать, что задержание Титиева может быть связано с его правозащитной деятельностью, а наркотики в его автомобиле могли быть подброшены с целью компрометации. СПЧ также обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть вопрос о передаче расследования дела Титиева в следственный департамент МВД, либо о направлении в Чечню сотрудников центрального аппарата МВД для процессуального контроля над расследованием.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Vasiliy Vasechkin
Ещё ни один задержанный за хранения наркотиков не сознавался, что наркотики принадлежат ему, классическое утверждение – "Наркотики мне подбросили!"
18:47
03.02.2018
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