Более полумиллиона россиян пришли на акцию "Россия в моем сердце!"

Митинг-концерт Россия в моем сердце в Тюмени. 3 февраля 2018

Митинг-концерт Россия в моем сердце в Тюмени. 3 февраля 2018

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Участие в акции "Россия в моем сердце!" приняли более 500 тысяч человек по всей стране, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В Грозном на площади перед мечетью "Сердце Чечни" состоялся митинг-концерт "Россия в моем сердце!" По данным МВД по ЧР в нем приняли участие более 170 тыс. человек. pic.twitter.com/qVYFMvU987 — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 3 февраля 2018 г.

По ее словам, ​на акции, прошедшие в 129 городах, пришли в общей сложности 520 тысяч человек. Порядок обеспечивали сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Росгвардии.

Инициатором общероссийской акции выступила Общественная палата. Главная задача митингов-концертов — продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны, отмечают организаторы.

Во многих городах участники акции также выразили поддержку российским спортсменам-олимпийцам.

В Москве митинг-концерт собрал 60 тысяч человек.