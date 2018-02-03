Главред "Спаса" назвал вбросом сообщения, что Корчевников избил сотрудника

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Сообщения о якобы избиении генеральным директором телеканала "Спас" Борисом Корчевниковым на совещании одного из сотрудников не соответствуют действительности, они являются "вбросом" и ничего, кроме смеха, вызвать не могут, заявил РИА Новости главный редактор телеканала Андрей Багров.

Ряд СМИ в субботу сообщили, что редактор архива телеканала обратился в больницу с побоями и при этом пояснил, что в кабинете генерального директора "Спаса" разгорелся конфликт, в результате которого он якобы получил несколько ударов от Корчевникова. Также сообщается, что пострадавший не стал подавать заявление в полицию.

"Конечно, эта новость не лучший повод для поднятия настроения хмурым зимним субботним днем. Ничего, кроме смеха, она вызвать не может, и смеются сейчас все сотрудники канала и, думаю, все те, кто хоть сколько-нибудь знают Бориса", — сказал Багров.

При этом он назвал "символичным" тот факт, что "этот вброс появился ровно в те дни, когда "Спас" установил абсолютный рекорд по аудиторным показателям за всю историю канала".

"В январе мы зафиксировали увеличение зрителей канала на 100% — полное удвоение числа смотрящих нас. В интернете еще более впечатляющий показатель — общее число подписчиков на соцсети "Спаса" выросло с приходом новой команды почти на 240%, канал впервые входит в строчки цитирования. Но главное, сами зрители откликаются на новый контент и философию "Спаса". А она — в простой евангельской строчке "Всегда радуйтесь". Это мы и делаем сегодня, реагируя на эту и другие подобные публикации", — добавил Багров.