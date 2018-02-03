"Россия в моем сердце": тысячи человек по всей стране поддержали олимпийцев

Участники митинга-концерта Россия в моем сердце! на Васильевском спуске в Москве. 3 февраля 2018

Участники митинга-концерта Россия в моем сердце! на Васильевском спуске в Москве. 3 февраля 2018

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Патриотические митинги-концерты, мероприятия в поддержку российских олимпийцев и акции против антироссийских санкций прошли в субботу во многих крупных городах России.

Инициатором общероссийской акции выступила Общественная палата РФ. Главная задача митингов-концертов — продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны, отмечают организаторы.

Патриотические концерты

В Нижнем Новгороде прошел патриотический митинг-концерт, который собрал более 5 тысяч жителей города и области. В мероприятии приняли участие ветераны, которые поделились воспоминаниями о Сталинградской битве и спели патриотические песни.

В Уфе праздник был приурочен к старту года добровольца в Башкирии. Четыре волонтера получили личные волонтерские книжки из рук депутата Госдумы РФ, руководителя экспертной группы ГД по совершенствованию законодательства в сфере благотворительной деятельности и волонтерства Рамзила Ишсарина.

Жители Брянска вышли на Славянскую площадь с плакатами, посвященными героям Сталинградской битвы. Участники мероприятия также поддержали российских спортсменов, перед жителями города выступила олимпийская чемпионка Турина, брянская лыжница Лариса Куркина.

В столице Адыгеи отметили 75-ю годовщину освобождения Майкопа от немецко-фашистских захватчиков. По данным региональных властей, в республике сейчас проживает 231 фронтовик. На фронт в годы Великой Отечественной войны ушли более 10 тысяч майкопчан, почти половина из них не вернулись.

В Астрахани акция "Россия в моем сердце" в поддержку российских олимпийцев была привязана к мероприятиям в честь 75-й годовщины победы в Сталинградской битве.

В Ингушетии митинг в честь 75-летия победы в Сталинградской битве прошел в Назрани на площади перед городским Дворцом культуры. В Нальчике митинг-концерт "Россия в моем сердце" состоялся на площади перед государственным концертным залом.

Поддержка олимпийцев

Поддержка российских спортсменов перед зимними Олимпийскими играми в южнокорейском Пхенчхане стала одной из главных тем концертов во многих городах. Так, в Санкт-Петербурге на концерте выступили советская и российская конькобежка, олимпийская чемпионка Светлана Журова и представители волонтерских движений. Концерт-митинг посетили около 12 тысяч зрителей.

В центре Кемерово прошло патриотическое мероприятие "Россия – Родина Побед", которое собрало более 5,2 тысячи жителей города. Кемеровчане устроили в поддержку олимпийцев флешмоб. Две тысячи участников выстроились на площади в пять олимпийских колец и подняли над головами листы цветного картона, соответствующие раскраске главного символа игр.

В Перми акция прошла под девизом "Вместе за сильную Россию!", в мероприятии приняли участие более 10 тысяч человек. Творческие коллективы региона представили хореографические и вокальные программы, с показательными выступлениями вышли на сцену представители спортивных федераций Пермского края.

Более тысячи человек собрал митинг в Смоленске, где в поддержку спортсменов выступили фольклорные и эстрадные коллективы.

В Ярославле прошел масштабный флешмоб "Под флагом России", известные хоккеисты Илья Горохов и Владимир Самылин провели мастер-класс по хоккею для всех желающих. Участники мероприятия могли попробовать свои силы в фигурном катании.

В акции в Краснодаре приняли участие тренер женской национальной сборной по гандболу Евгений Трефилов, баскетболист Алексей Саврасенко и бобслеист Алексей Пушкарев. На акцию пришли около 15 тысяч человек.

Акция в Калининграде прошла под названием "Одна страна – одна команда". Началась она с самой массовой в регионе спортивной тренировки, разминку для всех желающих провели известные калининградские спортсмены и фитнес-тренеры. В рамках спортивного праздника в поддержку российский атлетов состоялся турнир по киберспорту, розыгрыш спортивных товаров.

На митинг-концерт в поддержку олимпийцев в Махачкале пришли около 5 тысяч человек. Митинг был организован региональным олимпийским советом совместно с общественными организациями.

Митинг в Челябинске собрал около 3 тысяч человек. К участникам мероприятия обратились четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира по биатлону Александр Тихонов, ветеран Великой Отечественной войны, председатель Совета ветеранов Ленинского района Челябинска Александр Шаламов.

В Саратове митинг-концерт собрал свыше 10 тысяч человек. В рамках акции выступили герой России, депутат городской думы Александр Янклович, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, депутат гордумы Сергей Улегин, а также депутаты областной думы и общественники. Сразу после окончания митинга глава города Михаил Исаев дал старт гонке "Саратовская лыжня — 2018".

Против терроризма и санкций

На главной площади Ростова-на-Дону прошел митинг-концерт "Россия за мир!", посвященный борьбе против терроризма. По предварительной информации организаторов, на площади собрались около 5 тысяч человек. Перед участниками митинга на сцене выступили песенные и танцевальные коллективы Ростовской области.

В Грозном прошел многотысячный митинг-концерт против санкционной политики в отношении России. По данным республиканского МВД, в мероприятии приняли участие около 170 тысяч человек. Выступающие выразили недовольство "санкционной и информационной войной, которая ведется против России" и призвали противостоять этому народным единством и сплоченностью. Участники акции также поддержали российских спортсменов, отстраненных от участия в Олимпиаде в Пхенчхане. Митинг завершился концертом солистов Грозненской государственной филармонии.

В Мурманске патриотическая акция прошла на площади Пять Углов вместе с традиционным праздником "Здравствуй, Солнце". Этой традиции уже не одно десятилетие – после окончания полярной ночи в середине января мурманчане приветствуют солнце. В центре города проходит развлекательная программа, развернута ярмарка, гостей согревают горячим чаем и угощают свежей выпечкой, мероприятие завершится праздничным концертом. С утра в городе было облачно, шел снег, но к началу праздника снегопад прекратился и над городом взошло яркое солнце.