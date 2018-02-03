"Россия в моем сердце". Более 60 тысяч человек пришли на акцию в Москве

Участники митинга-концерта Россия в моем сердце! на Васильевском спуске в Москве. 3 февраля 2018

Участники митинга-концерта Россия в моем сердце! на Васильевском спуске в Москве. 3 февраля 2018

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пользователи соцсетей делятся фотографиями и видео с патриотического митинга-концерта "Россия в моем сердце", прошедшего утром 3 февраля в Москве, а также с аналогичных акций в других городах.

"Пока на Родине гордо веет триколор, за далекими краями русская душа крепнет. Не отнять никому, что внутри у нас", — пишет на своей странице в Instagram Станислав Буковский.

"Спорт должен быть вне политики! Россия, вперед!" — пишет bonegoldenapple.

Публикация от Анна (@bonegoldenapple) Фев 3, 2018 at 4:05 PST

"Закончился масштабный концерт #Россиявмоемсердце, и было немного жаль покидать Васильевский спуск. Зато на память осталась масса фотографий, передающих ощущение единения и наш позитивный настрой", — написал upravames.

Публикация от Управа Мещанского района (@upravames) Фев 3, 2018 at 4:00 PST

"Все бы отлично, если бы не погода и не выжатые литры воды из одежды. Лишний повод собраться всем гражданам Москвы вместе", — пишет svoyazvezda.

Публикация от Katya Frolova (@svoyazvezda) Фев 3, 2018 at 5:00 PST

По данным МВД, праздник в центре Москвы посетили 60 тысяч человек. Среди артистов, выступивших на концерте, — Олег Газманов, Нюша, Ольга Кормухина, группа "Город 312" и другие.

В Грозном на площади перед мечетью "Сердце Чечни" состоялся митинг-концерт "Россия в моем сердце!" По данным МВД по ЧР, в нем приняли участие более 170 тысяч человек. pic.twitter.com/qVYFMvU987 — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) February 3, 2018

​Торжество совпало с празднованием 75-летия победы в Сталинградской битве. Главная задача организаторов — продемонстрировать народное единство и поддержать память о героях Великой Отечественной войны. Кроме того, посетители концерта-митинга выражали поддержку российским спортсменам.

Публикация от Яна (@myslaevaana) Фев 3, 2018 at 4:04 PST

Инициатором акций по всей стране выступила Общественная палата.

Публикация от Anna Shal (@anyashal) Фев 3, 2018 at 4:03 PST

Тысячи людей уже собрались в самом центре Москвы на Васильевском спуске, где сегодня проходит митинг-концерт #РоссиявМоемСердце! pic.twitter.com/wMsBoxks9q — Лариса Картавцева (@drkartavtseva) February 3, 2018

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Сегодня, 3 февраля, прекрасно провел время на Васильевском спуске, на концерте в поддержку наших спортсменов #РоссияВперед Мы всегда были, есть и будем победителями #движениеввЕРх Пусть знают другие страны, что мы ЕДИНЫ #наснедогонишь #Россиявмоемсердце #КомандаЮга pic.twitter.com/GkKZradppA — Александр Каляев (@kalyaev84) February 3, 2018

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