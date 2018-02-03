В Москве завершилась акция "Россия в моем сердце!"

Участники митинга-концерта Россия в моем сердце! на Васильевском спуске в Москве. 3 февраля 2018

Участники митинга-концерта Россия в моем сердце! на Васильевском спуске в Москве. 3 февраля 2018

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Патриотический митинг-концерт "Россия в моем сердце!" завершился на Васильевском спуске в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Инициатором общероссийской акции, в рамках которой патриотические митинг-концерты проходят в субботу по всей стране, выступает Общественная палата РФ.

Ранее сообщалось, что главная задача митингов-концертов — продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.

В ходе мероприятия, прошедшем в центре Москвы, были затронуты темы 75-летней годовщины завершения Сталинградской битвы, антироссийских санкций Евросоюза и США, запрета российской символики на Олимпийских играх, которые пройдут в феврале в Южной Корее. Также ведущие праздники Светлана Зейналова и Александр Маршал напомнили об операции российской армии в Сирии и о том, что 2018 год объявлен Годом добровольчества в России.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что более 60 тысяч человек принимают участие в этом митинг-концерте. На сцене выступили Ольга Кормухина, Олег Газманов, Диана Гурцкая, Нюша, Зара, группа Город 312. В мероприятии также приняли участие Народный артист СССР Василий Лановой и художественный руководитель Государственного театра наций, Народный артист России Евгений Миронов.