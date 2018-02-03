В Москве проходит патриотическая акция "Россия в моем сердце!"

Участники митинга-концерта Россия в моем сердце! на Васильевском спуске в Москве. 3 февраля 2018

Участники митинга-концерта Россия в моем сердце! на Васильевском спуске в Москве. 3 февраля 2018

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Патриотический митинг-концерт "Россия в моем сердце!" начался на Васильевском спуске в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Инициатором акции, в рамках которой патриотические митинг-концерты проходят по всей стране, выступает Общественная палата.

"Главная задача митингов-концертов — продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны", — говорится на сайте палаты.

По данным МВД, на митинг-концерт в столице пришли более 60 тысяч человек. Ведущими праздника стали Светлана Зейналова и Александр Маршал. На сцене выступят Ольга Кормухина, Олег Газманов, Валерий Меладзе, Нюша, Зара, группа "Город 312" и другие популярные артисты. В мероприятии также примут участие народный артист СССР Василий Лановой и художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист России Евгений Миронов.

Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев считает символичным, что митинги-концерты проводятся в дни празднования 75-летия победы в Сталинградской битве, ставшей переломным моментом не только в Великой Отечественной войне, но и в истории мировой борьбы с фашизмом. По его словам, участники акций отдадут дань памяти героям, которые защитили Европу и весь мир от "коричневой чумы".

Фадеев добавил, что акция призвана показать единство россиян и продемонстрировать, "что мы поддерживаем друг друга и наша сила — в нашей памяти, в единстве и в том, что мы держимся за ценности, которые пронесли через века".