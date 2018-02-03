МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Патриотический митинг-концерт "Россия в моем сердце!" начался на Васильевском спуске в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Главная задача митингов-концертов — продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны", — говорится на сайте палаты.
По данным МВД, на митинг-концерт в столице пришли более 60 тысяч человек. Ведущими праздника стали Светлана Зейналова и Александр Маршал. На сцене выступят Ольга Кормухина, Олег Газманов, Валерий Меладзе, Нюша, Зара, группа "Город 312" и другие популярные артисты. В мероприятии также примут участие народный артист СССР Василий Лановой и художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист России Евгений Миронов.
Фадеев добавил, что акция призвана показать единство россиян и продемонстрировать, "что мы поддерживаем друг друга и наша сила — в нашей памяти, в единстве и в том, что мы держимся за ценности, которые пронесли через века".