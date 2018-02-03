В Приморье поймали охотившуюся на собак молодую тигрицу

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Специалисты поймали и доставили в реабилитационный центр молодую самку амурского тигра, которая охотилась на собак в Уссурийском районе Приморья, сообщает Центр "Амурский тигр".
"Сейчас тигрица доставлена в реабилитационный центр в селе Алексеевка (под управлением МРОО "Центр тигр"), где после отбора проб и первичного ветеринарного осмотра ее поместили в вольер", — говорится в сообщении.
По словам генерального директора Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, установлено, что у тигрицы нет тигрят на молочном вскармливании — об этом говорит состояние ее сосков. Специалисты пойдут "тропить" следы тигрицы, чтобы узнать, куда она уносила собак и какой вела образ жизни, чтобы понять причины её поведения.
Тигрица при поимке не проявляла агрессии по отношению к людям – это также признак отличающегося от нормы поведения. Специалисты провели клиническое обследование тигрицы, отобраны пробы, взяты образцы. Ее возраст — до 5 лет.