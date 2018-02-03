Под Тулой нашли захоронение более 100 советских солдат

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА новости, Екатерина Абрамова. Крупное массовое захоронение солдат Красной Армии, павших в жестоком бою при прорыве из окружения зимой 1941 года, найдено у деревни Ново-Яковлевка в Тульской области – поисковики подняли тела уже 50 бойцов, предположительно, в братской могиле остаются еще 100 человек, рассказал РИА Новости руководитель поискового отряда "Штурм" из состава Союза поисковых отрядов (С.П.О.) Михаил Булдаков.

"Об этом захоронении мы и знать не знали. Начальник разведки нашего отряда Михаил Пятков 3 января сидел и как обычно просматривал доступные документы по боям под Тулой. И случайно увидел сайт, где его заинтересовало интервью с местным жителем деревни Ново-Яковлевка (Новомосковский район – ред.) Василием Катуковым, который рассказал, что в этих местах есть захоронение бойцов. Шестого января мы уже поехали на разведку, нашли этого дедушку, слава Богу, он жив. Он нас водил на место, показал", — рассказывает Булдаков.

Решено было начать раскопки. Кроме "Штурма", в них участвуют казаки Станичного казачьего общества "Станица "Спасская", казаки Узловского станичного казачьего общества, бойцы поискового отряда "Западный фронт" из Москвы, бойцы поискового отряда "Дон", а также бойцы отряда оперативного реагирования С.П.О.

"Мы работаем круглый год, и зима нас, конечно, не пугает. Но дело в том, что захоронение находится на болоте, и если уж там что-то отрабатывать, так только зимой", — пояснил Булдаков.

Уже 25 января поисковики нашли несколько бойцов. "По последним данным, в общей сложности подняли 50 человек ровно. По информации местного жителя, там еще около 100 человек, поэтому продолжим раскопки", — отметил собеседник.

По свидетельству местного жителя Василия Катукова, солдат похоронили в яме для обжига кирпича – метров 20 в длину и три метра в глубину.

"Дедушка сказал, что трупы лежали доверху, и это подтверждается тем, что первых бойцов мы нашли на глубине сантиметров в 30. Поэтому вполне может быть, что там еще 100 и больше человек", — говорит Булдаков. Он отмечает, что это самое крупное захоронение на его памяти.

В окружении

События, жертвами которого стали найденные красноармейцы, произошли зимой 1941 года.

"В конце ноября 1941 года 239-я стрелковая дивизия попала в полное окружение под Сталиногорском, это современный Новомосковск. Ситуация была безвыходная. Было принято решение прорываться ночью в сторону Венева. И в ночь с 26 на 27 декабря двумя колоннами пошел прорыв через деревни Матово и Яковлевку", — рассказал Булдаков.

По его словам, схватка была настолько ожесточенной, что "дело доходило даже до рукопашного боя".

Установленные личности



"Немцы отошли, благодаря чему основной части дивизии удалось спастись и выйти к Веневу. А эти бойцы… своими словами, это шли смертники. Они должны были прорвать кольцо и выпустить остальные части. Артиллеристы до последнего в лесу стояли, прикрывали прорыв наших, они, конечно, легли все", — отметил собеседник.

Вместе с останкам в захоронении были обнаружены части амуниции, в том числе каски, обувь, фрагменты ремней, подсумков и, самое главное, — "смертные" медальоны, в таких солдаты во время войны хранили информацию о себе.

"Медальонов найдено семь. Одна капсула была пустая, в еще одной вкладыш утрачен полностью, сгнил в ноль просто. И пять мы прочитали. У четверых уже семьи установлены, а родственники Васильева, которого мы нашли первым, пока не найдены", — сказал Булдаков.

Согласно официальной информации поискового отряда "Штурм", найдены и опознаны: Заев Ефим Николаевич 1919 года рождения, из Красноярского края; Сыскович Степан Иванович, 1918 года рождения; Щетников Григорий Иванович, 1919 года рождения, из Красноярского края; Синюгин Павел Михайлович, 1921 года рождения, из Курской области; Васильев Алексей Степанович, 1920 года рождения, из Новосибирской области. Эти бойцы числились пропавшими без вести.

На вопрос о том, как реагируют люди, когда им внезапно сообщают о том, что найдены останки их пропавшего на войне родственника, Булдаков отвечает: "Шок. Одним словом, шок".

Все найденные у Яковлевки красноармейцы будут захоронены в самой деревне — под монументом погибшим солдатам.

На краю деревни



После боя находившиеся в Яковлевке немцы похоронили своих на краю деревни, а местных жителей заставили собрать тела красноармейцев и похоронить где-нибудь подальше. Так и получилось, что захоронением для них стала яма для обжига кирпича. Однако останки немцев поисковики обнаружили метрах в 50 от захоронения наших солдат.

"Получилось это так: когда пришли наши, местные жители немцев из деревни выкопали, вывезли их в скотомогильник и засыпали. Вот там они и лежали", — рассказал собеседник.

В немецком захоронении было найдено пять медальонов, один из них утрачен, четыре прочитаны.

"Останки немецких солдат уже увезены в Курск, где захоронены на сборном кладбище. Туда свозятся найденные останки немцев со всей центральной России. Там уже около 100 тысяч захоронено", — пояснил Булдаков.