МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Игорь Кармазин. Жить в тепле и у моря — мечта многих россиян. Причем далеко ехать не обязательно — в Краснодаре, Сочи, Крыму зима короткая и теплая. Форумы в интернете переполнены вопросами и ответами, как снять жилье и найти работу у Черного моря. РИА Новости узнало, что переселенцы думают о жизни на югах.

Андрей Беев, Сочи

Я переехал из родного Волгограда по двум причинам. Во-первых, хотелось больше тепла. В моем городе недавно было минус 15, а в Сочи — плюс 10. Во-вторых, Сочи — гораздо более динамичный, позитивный, стремительно развивающийся город. Здесь я всегда чувствую эмоциональный подъем. Меня поражает чистота, яркое освещение, везде все покрашено, плитка ровно лежит, люди расслабленные. В Волгограде этого нет, город словно погрузился в глубокую депрессию.

Хотя местных доброжелательными я бы не назвал. В магазинах продавцы с тобой общаются, как будто ты хочешь у них денег занять. Могут просто игнорировать вопросы, делать вид, что тебя не замечают, хамить. Это, наверное, главный минус.

Я до сих пор удивляюсь сочинскому климату. Понятно, что летом тепло, но здесь и зимой зеленеют пальмы. Сезон продолжается до конца октября, многие в это время еще купаются. За зиму снег три-четыре раза выпадает, но не задерживается. Лежит пару дней и тает. Единственное, бывают месяцы, когда идут дожди, но в городе грамотно устроена ливневая канализация, поэтому вода быстро уходит.

Я работаю удаленно. Занимаюсь маркетингом — консультирую крупные предприятия, продвигаю их в соцсетях. Клиенты у меня по большей части находятся в Волгограде. В Сочи же, с одной стороны, работу найти трудно — вариантов не так много. С другой — есть острая потребность в хороших специалистах. То есть средненький соискатель тут никому не нужен: при прочих равных возьмут родственника или знакомого. А первоклассные специалисты могут добиться очень многого.

© Фото из личного архива Андрея Беева Андрей Беев © Фото из личного архива Андрея Беева Андрей Беев

Уровень зарплат сравним с волгоградским, однако на Волге жить гораздо дешевле. Вроде бы фрукты, овощи на море должны быть доступнее, но я этого не заметил. Почему-то в два раза дешевле в Сочи только кедровые орехи. В Волгограде можно прожить на 20-30 тысяч в месяц, хотя я и не представляю, как это людям удается. В Сочи этого тоже хватит, но надо ведь снимать квартиру. Аренда приличной однушки-двушки в нормальном месте обойдется в 30-35 тысяч. Поэтому надо зарабатывать минимум 50-60.

Город живет за счет туристов, но к приезжим сочинцы относятся настороженно. В какой-то момент я стал их понимать. В курортный сезон весь центр города превращается в рынок, откуда-то появляются мошенники, торгаши, пьяницы. На пляже просто смертоубийство происходит. Отдыхающие в буквальном смысле слова лежат, упираясь ногами в незнакомых людей! Зимой такое же столпотворение в Красной Поляне у горнолыжников. Много, конечно, благообразных семей, но откровенно раздражают москвичи. Чувствуют себя королями мира. Жителей столицы местные не любят.

Отдельная гордость Сочи — то, что здесь часто бывает президент. Встречи, форумы с лидерами восточных стран он проводит у Черного моря. В эти дни в городе случаются пробки, в остальное время на дорогах свободно.

Марк Валеев, Ялта

В Крым первый раз я приехал в марте 2015 года и сразу в него влюбился. Весна, которая в средней полосе начинается только в мае, привела меня в восторг. Живу в Ялте уже год, перебрался из Казани. В Татарстане меня все устраивало, кроме короткого светового дня зимой. Очень тяжело давались темные месяцы.

Климат в Крыму для меня идеальный. К холоду я отношусь нейтрально, а вот сильная жара мне не нравится, поэтому страны Юго-Восточной Азии я для переезда не рассматривал. В августе и в Крыму жарко, но месяцок я готов потерпеть. Переходы из сезона в сезон очень плавные. Несомненный плюс — здесь почти всегда что-то цветет. Зима похожа на позднюю осень средней полосы. Под ногами — опавшие листья, снег выпадает лишь на пару дней. Правда, в Симферополе и степном Крыму более суровый климат. Снег чаще выпадает и дольше лежит. Световой день больше примерно на полтора часа, чем в Казани.

Я очень люблю кататься на велосипеде. Тут для этого идеальные ландшафты. Таких понятий, как открытие/закрытие велосезона просто нет. Велосезон круглый год! С занятостью у меня проблем нет, я работаю удаленно в IT-сфере. Но ради любопытства размещал свое резюме еще до переезда. Потом пару раз его обновлял. За все время был только один звонок. В Казани поступало минимум пять звонков в месяц, а бывало и по пять в неделю. Если умножить это на 10 месяцев, то выходит, что соотношение 1 к 50. Зарплаты по моей специализации ниже примерно на 40-50 процентов. Знаю тех, кто уезжал из Крыма, не найдя адекватную в финансовом плане для себя работу. Много сезонных вакансий в сфере обслуживания. Условия, кстати, весьма хорошие — обычно отели предоставляют жилье, трехразовое питание, да еще и деньги платят.

Жизнь на полуострове дешевой не назовешь. Аренда жилья дорогая, в этом винят москвичей и питерцев. Для них однокомнатная квартира за 20 тысяч — это дешево, и они готовы сдавать свое жилье в Москве и Питере, оставаясь при этом даже в плюсе. А вот для самих крымчан и для приезжих это очень высокий ценник. Такси в Крыму дороже, чем в Казани. В первую очередь за счет минимальной цены поездки — в районе 100 рублей. Ни Uber, ни "Яндекс.такси" тут нет. Но общественный транспорт очень дешевый. По Ялте всего 13 рублей. От Ялты до Севастополя — порядка 200.

Особенность Крыма, в частности Ялты, в том, что деньги тратить особо негде. Грубо говоря, есть несколько мест и заведений, куда ты можешь пойти, и на этом все. Если в Казани в зимний выходной я бы пошел в кафе, ресторан, кино или даже в спортзал, то в Крыму я либо отправлюсь в поход, либо просто прогуляюсь по набережной.

© Фото из личного архива Марка Валеева Марк Валеев © Фото из личного архива Марка Валеева Марк Валеев

Напрягает отсутствие на полуострове привычных российских компаний. Здесь нет ни крупных банков, ни операторов связи с материка. Роуминг обещали отменить еще в прошлом году, но воз и ныне там. Из-за санкций здесь не работают сервисы Google Play и App Store. С другой стороны, это повышает компьютерную грамотность: даже бабушки иногда знают, что такое vpn, как им пользоваться и для чего он нужен. Российских федеральных торговых сетей в Крыму тоже практически нет. Живя в Казани, я часто заказывал одежду за рубежом. В этом плане в Крыму свои сложности — не все магазины осуществляют сюда доставку.

Многие местные компании работают, что называется, по-советски. Реальный случай: однажды я пришел отключать интернет, а мне сказали, что сделать это можно только в определенный день и в определенное время.

Сам я пользуюсь услугами парочки банков, у которых снятие наличных бесплатно в любом банкомате России (отдельное спасибо, что это распространяется и на Крым). Вот закинуть денег на карту — это уже чуть сложнее, хотя тоже решаемо, и даже без комиссии. С зарубежными картами в Крыму точно делать нечего. Вылететь за границу можно только из другого региона России.

Денис Волков, Краснодар

В Краснодар мы с женой приехали полтора года назад из Кемерово. Конечно, прежде всего из-за климата. Жизнь у моря очень зависит от сезона. Зимой город "мертвый", тихий, пасмурный. А летом — муравейник. На улицах толпы, на каждом проходном пятачке — оживленная торговля, кафе выкатываются на улицы, множество рынков, ярмарок, машин с квасом, газировкой, арбузами. На лавочках играют в нарды. Для нас поначалу все это было дико.

Зима здесь короткая и теплая. Некоторые деревья и кусты в Краснодаре зеленые даже в январе. Много елок и кипарисов. Но местные одеваются тепло. Женщины часто носят шубы и шапки даже в плюс 15 градусов, хотя всю зиму можно проходить в осенней обуви и одежде.

Летом, разумеется, очень жарко. В выходные удобно ездить на море, но купаться следует с осторожностью — есть риск подхватить ротавирусную инфекцию. Море летом "цветет" во многих курортных городах — из-за водорослей не очень комфортно, хотя зоны купания регулярно чистят. Лучшее время для отдыха — конец июня и начало июля. Туристов еще не так много, море чище, цены ниже.

С трудоустройством у меня возникли непредвиденные сложности. В Кемерово я работал начальником отдела продаж на заводе по производству стройматериалов. Но здесь хватает своих начальников и руководителей. И даже на должность обычного менеджера по продажам меня брали неохотно. Видимо, боялись моего опыта и амбиций. Поэтому мы с женой открыли небольшой бизнес — магазин тканей и ателье. Больше всего вакансий в строительной сфере. Сейчас в городе много строят, в некоторых районах — просто лес из подъемных кранов. Но немало "кидалова", остерегайтесь мошенничества. Лучше официально трудоустраиваться в крупных строительных компаниях.

Кроме того, легко найти работу в бюджетной сфере — учителем, врачом, воспитателем. Город расширяется, растет население, открываются новые школы, больницы, детские сады. Востребованы также менеджеры по продажам, но здесь нужен опыт и очень желателен личный автомобиль. Зарплата по всем этим специальностям — от 20 тысяч рублей. Всегда легко устроиться на низкооплачиваемую работу — продавцом в супермаркет или в частный магазин, грузчиком, уборщиком.

Краснодар — очень спортивный город. В одном микрорайоне здесь больше фитнес-центров, чем во всем Кемерово, и, что интересно, они не пустуют. Многие занимаются бегом в парках, на тротуарах.

По себе могу сказать, что при переезде в другой город человек переживает несколько стадий. Сначала он пребывает в эйфории от исполнения своей мечты, потом его накрывает депрессия — все оказывается не совсем так, как ожидалось. И только на третьей стадии приходит более-менее объективная оценка ситуации, когда ты осознаешь все плюсы и минусы.