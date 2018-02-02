МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто "искажает правду" о Великой Отечественной войне. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
"Уголовная ответственность должна быть для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ. В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения. Вечная слава Героям!" — написал Кадыров в Twitter.
Уголовная ответственность должна быть для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ. В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения. Вечная слава Героям!— Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 2 февраля 2018 г.
Ранее президентским указом 75-летию окончания Сталинградской битвы был придан федеральный статус. Волгоградская область стала всероссийским центром проведения торжеств. Этот день в регионе объявлен выходным.