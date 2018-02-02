Московское метро перевели на усиленный режим работы из-за снегопада

Буквы М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

Буквы М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Службы московского метрополитена перевели на усиленный режим работы из-за снегопада, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы в пятницу.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в предстоящие выходные на столицу обрушатся сильные снегопады, которые могут стать самыми мощными для февраля в этом столетии. За два дня в городе может выпасть более половины месячной нормы осадков.

"Службы московского метрополитена переведены на усиленный режим в связи с предстоящим ухудшением погодных условий. При обильных осадках в Москве уборка вестибюлей и лестничных сходов производится чаще, что позволяет избежать травмирования пассажиров и попадания грязи в механизм эскалатора, также проводится постоянный мониторинг течей и влажности для предотвращения сбоев движения, вызванных неисправностью электрооборудования", — сообщили в информационном центре.

Отмечается, что к снегопаду также полностью подготовлен наземный городской транспорт — автобусы, трамваи и троллейбусы ГУП "Мосгортранс" прошли необходимое техническое обслуживание. Кроме этого, специалисты предприятия постоянно контролируют исправность отопительного оборудования и систем, отвечающих за надежную и безопасную работу транспорта на маршрутах.

В городе дежурят сервисные службы, контролирующие состояние контактной сети электротранспорта и других объектов инфраструктуры. При ухудшении погоды бесперебойную работу наземного транспорта обеспечат, по данным информационного центра, около 300 линейных работников и почти 80 единиц спецтехники, в их числе вагоны-снегоочистители.

В настоящий момент на маршрутах в столице курсируют свыше 6,5 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев. При необходимости транспорт также готов перейти в усиленный режим работы, добавили в центре транспортного комплекса Москвы.