Москвичей призвали отказаться от личного транспорта во время снегопада

Автотранспорт на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве

Автотранспорт на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Московских автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада в городе, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы в пятницу.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в предстоящие выходные на столицу обрушатся сильные снегопады, которые могут стать самыми мощными для февраля в этом столетии. За два дня в городе может выпасть более половины месячной нормы осадков.

"Рекомендуем водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом", — сообщили в центре.