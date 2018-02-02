Службы московского метро готовы к работе в условиях снегопада

Буквы М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

Буквы М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Службы московского метрополитена готовы к работе в условиях снегопада, сообщили в пресс-службе столичной подземки в пятницу.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в предстоящие выходные на столицу обрушатся сильные снегопады, которые могут стать самыми мощными для февраля в этом столетии. За два дня в городе может выпасть более половины месячной нормы осадков.

"Службы мосметро готовы к усиленному режиму работы в связи с ожидаемым обильным снегопадом в Москве в это воскресенье. Пожалуйста, планируйте поездки с учетом погодных условий", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.