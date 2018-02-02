Путин возложил венок к Вечному огню на Мамаевом кургане

16:0502.02.2018
(обновлено: 17:39 02.02.2018)
1577148
ВОЛГОГРАД, 2 фев — РИА Новости. Владимир Путин в 75-ю годовщину победы в Сталинградской битве посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане.
Глава государства возложил венок к Вечному огню в Зале славы и почтил память советских воинов минутой молчания.
Затем он прошел к могиле маршала, дважды героя Советского Союза Василия Чуйкова и также возложил цветы. После этого президент поприветствовал людей, собравшихся на мемориале.
Позже Путин выступил на на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию Сталинградской победы. Он напомнил, что битва за Сталинград вошла в историю человечества как самая жестокая и кровопролитная.
Сталинградская битва шла на огромной территории площадью около 100 тысяч квадратных километров при протяженности фронта от 400 до 850 километров.
С обеих сторон на разных этапах боевых действий в битве под Сталинградом участвовали свыше двух миллионов человек.
Со стороны Советского Союза в Сталинградской битве в разное время принимали участие войска Сталинградского, Юго-Восточного, Юго-Западного, Донского, левого крыла Воронежского фронтов, Волжская военная флотилия и Сталинградский корпусной район ПВО.
Руководили действиями фронтов под Сталинградом заместитель Верховного главнокомандующего генерал армии Георгий Жуков и начальник генерального штаба генерал-полковник Александр Василевский.
Немецко-фашистское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть районами Кавказа, Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие с ними центр страны, и создать условия для победы в войне. Выполнение этой задачи возлагалось на группы армий "А" и "Б".
Шестой армии генерал-полковника Фридриха Паулюса, четвертой танковой армии и авиации четвертого воздушного флота Германии противостояли бойцы 62-ой и 64-ой армии СССР, сосредоточенные в большой излучине Дона. Бои в этом районе продолжались до 10 августа, когда войска Сталинградского фронта, понеся большие потери, отошли на левый берег реки и заняли оборону на внешнем обводе города.
Обе стороны постоянно наращивали силы, перекидывая на поля сражений новые части. 23 и 24 августа немецкая авиация предприняла массированную бомбардировку Сталинграда, превратив его в развалины, а 12 сентября немецкие войска вплотную подошли к городу, где начались круглосуточные уличные бои, которые велись за каждый переулок и дом.
18 ноября продвижение немецких войск было окончательно остановлено на всем фронте, немцы были вынуждены перейти к обороне. К началу наступательной операции у Сталинграда находились более миллиона советских бойцов, 15 тысяч орудий и минометов, около полутора тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 1,3 тысячи боевых самолетов.
Немецкие войска насчитывали около миллиона человек, более десяти тысяч орудий и минометов, 675 танков и штурмовых орудий, 1216 боевых самолетов. Нанеся удары по флангам главной группировки противника, войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов 23 ноября 1942 года замкнули кольцо ее окружения. В него попали 22 дивизии и более 160 отдельных частей 6-й армии и частично 4-й танковой армии противника - всего около 300 тысяч человек.
С 16 декабря развернулось наступление советских войск на Среднем Дону. К концу месяца враг был разгромлен перед внешним фронтом окружения, его остатки были отброшены на 150-200 километров.
10 января 1943 года под командованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского началась операция "Кольцо". После того, как 21-я армия соединилась в районе Мамаева кургана с 62-й армией группировка вермахта была рассечена на две части. 31 января прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с Паулюсом, а 2 февраля — северная. Это был разгром противника.
Во время Сталинградской наступательной операции были разгромлены немецкие 6-я армия и 4-я танковая армия, 3-я и 4-я румынские армии, 8-я итальянская армия. Общие потери противника составили около 1,5 миллиона человек.
В честь героической обороны города советское правительство учредило 22 декабря 1942 года медаль "За оборону Сталинграда", которой награждены более 700 тысяч участников битвы. 1 мая 1945 года согласно приказу Верховного главнокомандующего Сталинград был назван городом-героем.
За боевые отличия в ходе Сталинградской битвы 44 соединениям и частям были присвоены почетные наименования, 55 — награждены орденами, 183 — преобразованы в гвардейские.
Генерал-лейтенант Никита Сергеевич Хрущев на одной из улиц Сталинграда после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Десятки тысяч солдат и офицеров, участвовавших в Сталинградской битве, были удостоены правительственных наград, 112 бойцов стали Героями Советского Союза.
"Судьба Родины, всего мира решалась тогда в Сталинграде. Здесь в самой полной мере проявился несгибаемый характер нашего народа. Он сражался за свой дом, за жизнь своих детей. И, отстояв Сталинград, спас Отечество", — сказал президент.
Обращаясь к ветеранам, он поблагодарил их за самоотверженность и за все, что они сделали для страны.
"Мы всегда будем гордиться вашими подвигами, не дадим в обиду великие победы, будем держать завещанную вами высоту созидания, единства и верности России", — заверил глава государства.
Сталинградская битва стала переломным моментом Великой Отечественной войны. После тяжелых боев и отступлений советским войскам удалось одержать победу над немецкой армией. Проходила с июля 1942 по февраль 1943. В сражениях погибли почти полмиллиона советских солдат.
Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане был открыт в 1967 году и с тех пор является одним из самых главных и узнаваемых во всем мире символов Великой Отечественной войны. Зал воинской славы украшают 34 символических красных знамени, на которых выбиты имена 7200 погибших воинов. В центре зала находится пятиметровая скульптура, в руке у которой факел с Вечным огнем.
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Whatsapp
Viber
Telegram
Коренной перелом в войне. Архивные кадры Сталинградской битвы