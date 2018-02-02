Путин возложил венок к Вечному огню на Мамаевом кургане

ВОЛГОГРАД, 2 фев — РИА Новости. Владимир Путин в 75-ю годовщину победы в Сталинградской битве посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане.

Глава государства возложил венок к Вечному огню в Зале славы и почтил память советских воинов минутой молчания.

Затем он прошел к могиле маршала, дважды героя Советского Союза Василия Чуйкова и также возложил цветы. После этого президент поприветствовал людей, собравшихся на мемориале.

Позже Путин выступил на на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию Сталинградской победы. Он напомнил, что битва за Сталинград вошла в историю человечества как самая жестокая и кровопролитная.

"Судьба Родины, всего мира решалась тогда в Сталинграде. Здесь в самой полной мере проявился несгибаемый характер нашего народа. Он сражался за свой дом, за жизнь своих детей. И, отстояв Сталинград, спас Отечество", — сказал президент.

Обращаясь к ветеранам, он поблагодарил их за самоотверженность и за все, что они сделали для страны.

"Мы всегда будем гордиться вашими подвигами, не дадим в обиду великие победы, будем держать завещанную вами высоту созидания, единства и верности России", — заверил глава государства.

Сталинградская битва стала переломным моментом Великой Отечественной войны. После тяжелых боев и отступлений советским войскам удалось одержать победу над немецкой армией. Проходила с июля 1942 по февраль 1943. В сражениях погибли почти полмиллиона советских солдат.

Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане был открыт в 1967 году и с тех пор является одним из самых главных и узнаваемых во всем мире символов Великой Отечественной войны. Зал воинской славы украшают 34 символических красных знамени, на которых выбиты имена 7200 погибших воинов. В центре зала находится пятиметровая скульптура, в руке у которой факел с Вечным огнем.