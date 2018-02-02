В Ростове-на-Дону ветераны поделились воспоминаниями о Сталинградской битве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев – РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, принимавшие участие в Сталинградской битве, поделились со студентами Ростовской области воспоминаниями тех лет и прочли стихи собственного сочинения, рассказал РИА Новости представитель правительства Ростовской области.

Второго февраля Россия празднует 75-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. В этот день в Ростове-на-Дону состоялся областной военно-исторический форум ветеранов и молодежи, объединивший более 200 студентов, школьников, ветеранов, представителей власти и общественных организаций.

В рамках форума состоялся показ фильма об историческом событии, а ветераны провели беседу со студентами. "Ветераны рассказали о событиях прошедших лет, о цене победы в Сталинградской битве. Некоторые из них прочли стихи собственного сочинения", — рассказал собеседник агентства.

По словам первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова, подобные мероприятия позволяют обеспечить связь поколений, сохранить историческую память и воспитывают патриотизм. "Формирование активной гражданской позиции у подрастающего поколения сегодня является важной задачей. Только в прошлом году в областных патриотических акциях у нас приняло участие около 320 тысяч молодых людей", — сказал он журналистам.

Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне — началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. Победа под Сталинградом стала переломным моментом Второй мировой войны, в результате которого Красная Армия окружила и уничтожила значительные силы противника, захватила стратегическую инициативу и развернула мощное наступление по всему фронту.