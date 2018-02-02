Защитники Сталинграда совершили ратный подвиг, заявил Путин

Владимир Путин во время праздничного концерта в честь 75-летия Победы в Сталинградской битве. 2 февраля 2018

Владимир Путин во время праздничного концерта в честь 75-летия Победы в Сталинградской битве. 2 февраля 2018

ВОЛГОГРАД, 2 фев — РИА Новости. Защитники Сталинграда совершили не только ратный подвиг, но и передали стране "великое наследство" — стойкость к испытаниям, любовь к Родине и готовность работать на ее благо, заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию победы в Сталинградской битве.

Ранее президент РФ своим указом придал 75-летию Сталинградской победы федеральный статус. Волгоградская область 2 февраля стала всероссийским центром проведения торжеств. Этот день в регионе объявлен выходным.

"Уважаемые друзья, защитники Сталинграда, все поколение победителей совершили не только ратный подвиг, они передали нам великое наследство — любовь к Родине, готовность отстаивать ее интересы и независимость, быть стойкими перед любыми испытаниями, заботиться о родной стране и работать ради ее процветания", — сказал Путин.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы 9 мая 1945 года.