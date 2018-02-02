Ростовский сурок Бабася предсказал приход ранней и теплой весны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Сурок по кличке Бабася, который живет в ростовском "Трогательном зоопарке", в пятницу предсказал приход ранней и теплой весны, рассказал РИА Новости научный сотрудник зоопарка.

День Сурка традиционно отмечается в США 2 февраля. Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Если день солнечный и сурок видит свою тень, то зима будет продолжаться еще шесть недель. Если же зверек не увидит своей тени, то есть, день пасмурный, — весна будет ранняя.

"Наш сурок Бабася проснулся и вышел из норы. Поскольку солнца сегодня нет и день пасмурный, свою тень он, конечно, не увидел", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что это означает скорый приход теплой весны. Сотрудник зоопарка добавил, что сурок-байбак живет в зоопарке три года. В прошлом году он предсказал холодную весну и оказался прав.