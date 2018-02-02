Путин отметил духовную мощь русского народа во время Сталинградской битвы

ВОЛГОГРАД, 2 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил самопожертвование, духовную мощь и несгибаемый характер русского народа, которые проявились в Сталинградской битве.

"Это единое сопротивление, готовность к самопожертвованию, духовная мощь были поистине непобедимыми, непостижимыми, непонятными и страшными для врага. Судьба Родины, всего мира решалась тогда в Сталинграде. Здесь в самой полной мере проявился несгибаемый характер нашего народа. Он сражался за свой дом, за жизнь своих детей. И, отстояв Сталинград, спас Отечество", — заявил Путин на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию Победы в Сталинградской битве.

Путин отметил, что Сталинградская битва вошла в историю человечества как самая жестокая и кровопролитная. Он напомнил, что эта грандиозная битва началась летом 1942 года.

"Нацисты, покорившие Европу, привыкшие к безнаказанности, впервые были разбиты под Москвой. Теперь они рвались к Волге, чтобы любой ценой взять реванш. Но несокрушимой твердыней встала перед врагом наша страна. Встал непреклонный Сталинград. Советские воины будто вросли в израненную землю, превратили в неприступную крепость каждую улицу, траншею, дом, огневую точку", — отметил президент. Он добавил, что жители города также сражались не менее доблестно.