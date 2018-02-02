МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Почтовая марка, посвященная Сталинградской битве, вышла в обращение в день 75-летия окончания сражения, говорится в сообщении "Почты России".

Торжественная церемония гашения марки пройдет в пятницу в государственном музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде, отмечает компания.

Марки выпущены размером 65 на 32,5 миллиметров, номиналом 41 рублей, тираж – 161 тысячи экземпляров. Марки поступят в продажу в отделения "Почты России".

Помимо почтовых марок, в почтовое обращение также вышел конверт с оригинальной маркой, посвященный защитнику Сталинграда, командиру истребительного батальона Кузьме Костюченко. На конверте с оригинальной маркой изображены портрет Костюченко на фоне руин Сталинграда и эмблема празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне — началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. Победа под Сталинградом стала переломным моментом Второй мировой войны, в результате которого Красная Армия окружила и уничтожила значительные силы противника, захватила стратегическую инициативу и развернула мощное наступление по всему фронту.