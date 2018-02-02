Марка, посвященная Сталинградской битве, вышла в обращение

Марки выпущены размером 65 на 32,5 миллиметров, номиналом 41 рублей, тираж – 161 тысячи экземпляров. Марки поступят в продажу в отделения "Почты России".
Помимо почтовых марок, в почтовое обращение также вышел конверт с оригинальной маркой, посвященный защитнику Сталинграда, командиру истребительного батальона Кузьме Костюченко. На конверте с оригинальной маркой изображены портрет Костюченко на фоне руин Сталинграда и эмблема празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне — началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. Победа под Сталинградом стала переломным моментом Второй мировой войны, в результате которого Красная Армия окружила и уничтожила значительные силы противника, захватила стратегическую инициативу и развернула мощное наступление по всему фронту.
Со стороны Советского Союза в Сталинградской битве в разное время принимали участие войска Сталинградского, Юго-Восточного, Юго-Западного, Донского, левого крыла Воронежского фронтов, Волжская военная флотилия и Сталинградский корпусной район ПВО.
Немецко-фашистское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть районами Кавказа, Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие с ними центр страны, и создать условия для победы в войне. Выполнение этой задачи возлагалось на группы армий "А" и "Б".
Шестой армии генерал-полковника Фридриха Паулюса, четвертой танковой армии и авиации четвертого воздушного флота Германии противостояли бойцы 62-ой и 64-ой армии СССР, сосредоточенные в большой излучине Дона. Бои в этом районе продолжались до 10 августа, когда войска Сталинградского фронта, понеся большие потери, отошли на левый берег реки и заняли оборону на внешнем обводе города.
Обе стороны постоянно наращивали силы, перекидывая на поля сражений новые части. 23 и 24 августа немецкая авиация предприняла массированную бомбардировку Сталинграда, превратив его в развалины, а 12 сентября немецкие войска вплотную подошли к городу, где начались круглосуточные уличные бои, которые велись за каждый переулок и дом.
18 ноября продвижение немецких войск было окончательно остановлено на всем фронте, немцы были вынуждены перейти к обороне. К началу наступательной операции у Сталинграда находились более миллиона советских бойцов, 15 тысяч орудий и минометов, около полутора тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 1,3 тысячи боевых самолетов.
Немецкие войска насчитывали около миллиона человек, более десяти тысяч орудий и минометов, 675 танков и штурмовых орудий, 1216 боевых самолетов. Нанеся удары по флангам главной группировки противника, войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов 23 ноября 1942 года замкнули кольцо ее окружения. В него попали 22 дивизии и более 160 отдельных частей 6-й армии и частично 4-й танковой армии противника - всего около 300 тысяч человек.
10 января 1943 года под командованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского началась операция "Кольцо". После того, как 21-я армия соединилась в районе Мамаева кургана с 62-й армией группировка вермахта была рассечена на две части. 31 января прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с Паулюсом, а 2 февраля — северная. Это был разгром противника.
Во время Сталинградской наступательной операции были разгромлены немецкие 6-я армия и 4-я танковая армия, 3-я и 4-я румынские армии, 8-я итальянская армия. Общие потери противника составили около 1,5 миллиона человек.
В честь героической обороны города советское правительство учредило 22 декабря 1942 года медаль "За оборону Сталинграда", которой награждены более 700 тысяч участников битвы. 1 мая 1945 года согласно приказу Верховного главнокомандующего Сталинград был назван городом-героем.
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