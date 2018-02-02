Еж Пых из Екатеринбурга предсказал раннюю и пасмурную весну

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Еж Пых из Екатеринбургского зоопарка в пятницу предсказал раннюю и пасмурную весну, сообщает зоосад.

Предсказание было приурочено ко Дню сурка, который празднуется 2 февраля. Только за неимением сурка в Екатеринбурге погоду предсказывает еж. Еж Пых "работает синоптиком" уже второй год подряд вместо ежихи Пуговки, которая раньше традиционно выполняла роль "метеоролога".

Для ежа поставили миски с надписями "ранняя весна", "поздняя весна", "солнечно", "пасмурно". В зависимости от того, к какой миске направится еж, планировалось установить, какой будет весна в этом году. В мисках было его любимое лакомство — мучной червь (личинка мучного жука).

"Ежу Пыху шесть лет. Как и все ежи, он очень активен, подвижен и любопытен, любит сворачиваться в клубок, бегать и при этом сопеть и пыхтеть. Сначала Пыху нужно было определить, будет ли весна ранняя или поздняя, что он без труда сделал, когда отправился к миске с табличкой "Ранняя весна" и съел приготовленное ему лакомство. Затем таблички и миски поменяли местами, еж уверенно отправился к миске с табличкой "Пасмурно", предсказав тем самым, что весна будет ранняя и пасмурная", — говорится в сообщении.