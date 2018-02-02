В СПЧ предложили создать рабочую группу по развитию донорства

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Член президиума Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Наталия Евдокимова предложила создать межведомственную рабочую группу совместно с Минздравом РФ и общественными организациями по развитию донорства в РФ.

"В комплексе надо эту проблему решать. Прежде всего, надо сесть за стол переговоров и выяснить потребность, деньги… Надо создавать рабочую группу совместно с нашей комиссией по защите прав граждан в сфере здравоохранения, министерством (здравоохранения), общественными организациями, которые в этом очень сильно заинтересованы, и может, тогда хоть что-то родится из этой ситуации", — сказала Евдокимова на спецзаседании Совета по теме "Роль гражданского общества в развитии донорства".

Она привела в пример реестр потенциальных доноров костного мозга, который предлагает создать член СПЧ и президент "Русфонда" Лев Амбиндер. Евдокимова отметила, что данные о количестве нуждающихся в подобной пересадке приходится заказывать из международного реестра за значительную плату, поэтому необходимо проанализировать проблему в масштабах России.