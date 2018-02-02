39 наставников подтвердили участие в финале конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. 39 наставников из числа ведущих управленцев страны подтвердили участие в финале всероссийского конкурса "Лидеры России", который пройдет в Сочи в начале февраля, сообщает пресс-служба конкурса. Наставники проведут серию мастер-классов для участников, а также будут наблюдать за работой финалистов при выполнении заданий.

100 победителей финала в течение года получат возможность консультироваться у личных наставников. Пары из наставников и победителей конкурса будут сформированы после объявления результатов финала.

Среди наставников главы федеральных министерств и ведомств — первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак, первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф, председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, а также руководители крупнейших государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций.

Среди наставников финалистов конкурса будут и губернаторы — мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Калининградской области Антон Алиханов,, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Тульский области Алексей Дюмин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Торжественная церемония открытия финала состоится 7 февраля. Финальный этап конкурса продлится пять дней, программа каждого дня посвящена определенной теме: 7 февраля — "День развития", 8 февраля — "День наставника", 9 февраля — "Управленческий день", 10 февраля — "Социальный день", 11 февраля — подведение итогов финала.