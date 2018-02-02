39 наставников подтвердили участие в финале конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. 39 наставников из числа ведущих управленцев страны подтвердили участие в финале всероссийского конкурса "Лидеры России", который пройдет в Сочи в начале февраля, сообщает пресс-служба конкурса. Наставники проведут серию мастер-классов для участников, а также будут наблюдать за работой финалистов при выполнении заданий.
100 победителей финала в течение года получат возможность консультироваться у личных наставников. Пары из наставников и победителей конкурса будут сформированы после объявления результатов финала.
Среди наставников финалистов конкурса будут и губернаторы — мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Калининградской области Антон Алиханов,, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Тульский области Алексей Дюмин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Торжественная церемония открытия финала состоится 7 февраля. Финальный этап конкурса продлится пять дней, программа каждого дня посвящена определенной теме: 7 февраля — "День развития", 8 февраля — "День наставника", 9 февраля — "Управленческий день", 10 февраля — "Социальный день", 11 февраля — подведение итогов финала.