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Общество

Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

13:0602.02.2018
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© РИА Новости / Денис ГришкинПерейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фотоМэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Гришкин
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил красные гвоздики и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает корреспондент РИА Новости.

Советские офицеры проходят мимо немецких пленных. Сталинград, январь 1943 года. Архивное фото
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Минобороны опубликовало архивные документы о Сталинградской битве
Вместе с Собяниным на церемонии возложения присутствовали председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и председатель московской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, дважды Герой Социалистического труда Владимир Долгих.

2 февраля отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943), установленный в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России".

Двести дней одной войны. Сталинградская битва в архивных кадрах
© РИА Новости / Георгий ЛипскеровПерейти в фотобанкСталинградская битва шла на огромной территории площадью около 100 тысяч квадратных километров при протяженности фронта от 400 до 850 километров.Командиры подразделений 64-й армии Сталинградского фронта сверяют маршрут
© РИА Новости / Георгий Липскеров
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Сталинградская битва шла на огромной территории площадью около 100 тысяч квадратных километров при протяженности фронта от 400 до 850 километров.
© РИА Новости / Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкС обеих сторон на разных этапах боевых действий в битве под Сталинградом участвовали свыше двух миллионов человек.Сталинград. Сентябрь 1942 г. Стоять насмерть. На подступах к городу
© РИА Новости / Георгий Зельма
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С обеих сторон на разных этапах боевых действий в битве под Сталинградом участвовали свыше двух миллионов человек.
© РИА Новости / Наталья БодеПерейти в фотобанкСо стороны Советского Союза в Сталинградской битве в разное время принимали участие войска Сталинградского, Юго-Восточного, Юго-Западного, Донского, левого крыла Воронежского фронтов, Волжская военная флотилия и Сталинградский корпусной район ПВО.Воины Красной Армии ведут бой на улицах Сталинграда
© РИА Новости / Наталья Боде
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Со стороны Советского Союза в Сталинградской битве в разное время принимали участие войска Сталинградского, Юго-Восточного, Юго-Западного, Донского, левого крыла Воронежского фронтов, Волжская военная флотилия и Сталинградский корпусной район ПВО.
© РИА Новости / Яков РюмкинПерейти в фотобанкРуководили действиями фронтов под Сталинградом заместитель Верховного главнокомандующего генерал армии Георгий Жуков и начальник генерального штаба генерал-полковник Александр Василевский.Советские пехотинцы ведут ожесточенный бой в районе завода Баррикады
© РИА Новости / Яков Рюмкин
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Руководили действиями фронтов под Сталинградом заместитель Верховного главнокомандующего генерал армии Георгий Жуков и начальник генерального штаба генерал-полковник Александр Василевский.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНемецко-фашистское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть районами Кавказа, Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие с ними центр страны, и создать условия для победы в войне. Выполнение этой задачи возлагалось на группы армий "А" и "Б".Советские артиллеристы во время одного из уличных боев в Сталинграде. Ноябрь 1942 года. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Из фонда Центрального музея Вооруженных Сил СССР в Москве
© РИА Новости
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Немецко-фашистское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть районами Кавказа, Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие с ними центр страны, и создать условия для победы в войне. Выполнение этой задачи возлагалось на группы армий "А" и "Б".
© РИА Новости / Эммануил ЕвзерихинПерейти в фотобанкШестой армии генерал-полковника Фридриха Паулюса, четвертой танковой армии и авиации четвертого воздушного флота Германии противостояли бойцы 62-ой и 64-ой армии СССР, сосредоточенные в большой излучине Дона. Бои в этом районе продолжались до 10 августа, когда войска Сталинградского фронта, понеся большие потери, отошли на левый берег реки и заняли оборону на внешнем обводе города.В окопах северо-западнее Сталинграда
© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
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Шестой армии генерал-полковника Фридриха Паулюса, четвертой танковой армии и авиации четвертого воздушного флота Германии противостояли бойцы 62-ой и 64-ой армии СССР, сосредоточенные в большой излучине Дона. Бои в этом районе продолжались до 10 августа, когда войска Сталинградского фронта, понеся большие потери, отошли на левый берег реки и заняли оборону на внешнем обводе города.
© РИА Новости / Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкОбе стороны постоянно наращивали силы, перекидывая на поля сражений новые части. 23 и 24 августа немецкая авиация предприняла массированную бомбардировку Сталинграда, превратив его в развалины, а 12 сентября немецкие войска вплотную подошли к городу, где начались круглосуточные уличные бои, которые велись за каждый переулок и дом.Сталинград. Декабрь 1942 г. Уличный бой. Санитарка перевязывает раненого
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Обе стороны постоянно наращивали силы, перекидывая на поля сражений новые части. 23 и 24 августа немецкая авиация предприняла массированную бомбардировку Сталинграда, превратив его в развалины, а 12 сентября немецкие войска вплотную подошли к городу, где начались круглосуточные уличные бои, которые велись за каждый переулок и дом.
© РИА Новости / Олег КноррингПерейти в фотобанк18 ноября продвижение немецких войск было окончательно остановлено на всем фронте, немцы были вынуждены перейти к обороне. К началу наступательной операции у Сталинграда находились более миллиона советских бойцов, 15 тысяч орудий и минометов, около полутора тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 1,3 тысячи боевых самолетов.Советские бойцы атакуют немецкий опорный пункт. Великая Отечественная война (1941-1945)
© РИА Новости / Олег Кнорринг
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18 ноября продвижение немецких войск было окончательно остановлено на всем фронте, немцы были вынуждены перейти к обороне. К началу наступательной операции у Сталинграда находились более миллиона советских бойцов, 15 тысяч орудий и минометов, около полутора тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 1,3 тысячи боевых самолетов.
© РИА Новости / Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкНемецкие войска насчитывали около миллиона человек, более десяти тысяч орудий и минометов, 675 танков и штурмовых орудий, 1216 боевых самолетов. Нанеся удары по флангам главной группировки противника, войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов 23 ноября 1942 года замкнули кольцо ее окружения. В него попали 22 дивизии и более 160 отдельных частей 6-й армии и частично 4-й танковой армии противника - всего около 300 тысяч человек.Пленные гитлеровцы под Сталинградом
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Немецкие войска насчитывали около миллиона человек, более десяти тысяч орудий и минометов, 675 танков и штурмовых орудий, 1216 боевых самолетов. Нанеся удары по флангам главной группировки противника, войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов 23 ноября 1942 года замкнули кольцо ее окружения. В него попали 22 дивизии и более 160 отдельных частей 6-й армии и частично 4-й танковой армии противника - всего около 300 тысяч человек.
© РИА Новости / Макс АльпертПерейти в фотобанкС 16 декабря развернулось наступление советских войск на Среднем Дону. К концу месяца враг был разгромлен перед внешним фронтом окружения, его остатки были отброшены на 150-200 километров.Донской фронт. 1943 год
© РИА Новости / Макс Альперт
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С 16 декабря развернулось наступление советских войск на Среднем Дону. К концу месяца враг был разгромлен перед внешним фронтом окружения, его остатки были отброшены на 150-200 километров.
© РИА Новости / Георгий ЗельмаПерейти в фотобанк10 января 1943 года под командованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского началась операция "Кольцо". После того, как 21-я армия соединилась в районе Мамаева кургана с 62-й армией группировка вермахта была рассечена на две части. 31 января прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с Паулюсом, а 2 февраля — северная. Это был разгром противника.Красный флаг над площадью Павших борцов, освобожденного Сталинграда. На заднем плане — здание универмага, где был взят в плен штаб окруженной 6-й армии вермахта во главе с командующим армией фельдмаршалом Паулюсом.
© РИА Новости / Георгий Зельма
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10 января 1943 года под командованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского началась операция "Кольцо". После того, как 21-я армия соединилась в районе Мамаева кургана с 62-й армией группировка вермахта была рассечена на две части. 31 января прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с Паулюсом, а 2 февраля — северная. Это был разгром противника.
© РИА Новости / Олег КноррингПерейти в фотобанкВо время Сталинградской наступательной операции были разгромлены немецкие 6-я армия и 4-я танковая армия, 3-я и 4-я румынские армии, 8-я итальянская армия. Общие потери противника составили около 1,5 миллиона человек.Русский солдат, примеряет на себя лапти, которые солдаты немецкой армии делали себе, чтобы спастись от холода. Сталинградский фронт
© РИА Новости / Олег Кнорринг
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Во время Сталинградской наступательной операции были разгромлены немецкие 6-я армия и 4-я танковая армия, 3-я и 4-я румынские армии, 8-я итальянская армия. Общие потери противника составили около 1,5 миллиона человек.
© РИА Новости / Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкВ честь героической обороны города советское правительство учредило 22 декабря 1942 года медаль "За оборону Сталинграда", которой награждены более 700 тысяч участников битвы. 1 мая 1945 года согласно приказу Верховного главнокомандующего Сталинград был назван городом-героем.Центр города Сталинграда после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
© РИА Новости / Георгий Зельма
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В честь героической обороны города советское правительство учредило 22 декабря 1942 года медаль "За оборону Сталинграда", которой награждены более 700 тысяч участников битвы. 1 мая 1945 года согласно приказу Верховного главнокомандующего Сталинград был назван городом-героем.
© РИА Новости / Аркадий ШайхетПерейти в фотобанкЗа боевые отличия в ходе Сталинградской битвы 44 соединениям и частям были присвоены почетные наименования, 55 — награждены орденами, 183 — преобразованы в гвардейские.Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Население Сталинграда встречает освободителей
© РИА Новости / Аркадий Шайхет
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За боевые отличия в ходе Сталинградской битвы 44 соединениям и частям были присвоены почетные наименования, 55 — награждены орденами, 183 — преобразованы в гвардейские.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкГенерал-лейтенант Никита Сергеевич Хрущев на одной из улиц Сталинграда после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.Генерал-лейтенант Никита Сергеевич Хрущев (3 слева) на одной из улиц Сталинграда после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
© РИА Новости
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Генерал-лейтенант Никита Сергеевич Хрущев на одной из улиц Сталинграда после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
© РИА Новости / Яков РюмкинПерейти в фотобанкДесятки тысяч солдат и офицеров, участвовавших в Сталинградской битве, были удостоены правительственных наград, 112 бойцов стали Героями Советского Союза.Мирные воспоминания. Сталинград, 1943 г
© РИА Новости / Яков Рюмкин
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Десятки тысяч солдат и офицеров, участвовавших в Сталинградской битве, были удостоены правительственных наград, 112 бойцов стали Героями Советского Союза.
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