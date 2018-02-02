В Московском зоопарке сурки проспят День сурка

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сурки Московского зоопарка проспят День сурка, который отмечается 2 февраля, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоопарка.

День Сурка (Groundhog Day) традиционно отмечается в США 2 февраля. Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Если день солнечный и сурок видит свою тень, то зима будет продолжаться еще шесть недель. Если же зверек не увидит своей тени, то есть, день пасмурный, — весна будет ранняя.

"Наши сурки, сурки Московского зоопарка, они еще спят. У нас вид сурков – байбак. Они относятся к другому виду, чем американские, и находятся немного в другой климатической зоне, поэтому эта история (с предсказанием весны — ред.) не совсем характерна для нас", — рассказали в столичном зоосаде.

В зоопарке отметили, что планируют вскоре установить в вольере сурков камеры, так что каждый сможет следить за их пробуждением.