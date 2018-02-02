Эксперты в области детской литературы пригласили Кузнецову к диалогу

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Эксперты в области детской литературы пригласили уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анну Кузнецову к диалогу по поводу современной детской литературы, направив ей открытое письмо, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее Анна Кузнецова на конференции в Российской государственной детской библиотеке представила подборку современной детской литературы, которую, по ее словам, "даже взрослым показывать страшно". В список, в частности, вошло стихотворение Игоря Иртеньева про глаз, который упал в унитаз, и сказка Светланы Лавровой "Куда скачет петушиная лошадь". Всего в презентацию Кузнецовой вошли 16 произведений.

К омбудсмену обратились с открытым письмом профессионалы в области детской литературы, среди которых лауреаты детской премии по литературе "Книгуру" Лариса Романовская и Лилия Волкова, писатели Нина Дашевская, Маша Рупасова, Николай Назаркин, Елена Усачева, педагоги Ксения Молдавская, Ирина Лукьянова, Виктор Федоров, издатели Илья Бернштейн, Елена Яковлева, Ксения Коваленко, книжные обозреватели Ксения Рождественская, Наталья Кочеткова и многие другие.

"Мы приглашаем Вас к диалогу. Писатели, педагоги, издатели, библиотекари и библиографы и поделятся с Вами и своими знаниями о современной детской литературе, и расскажут об ее настоящих проблемах. Мы надеемся, что Ваше участие и Ваше влияние помогут развитию детской литературы в нашей стране", — говорится в тексте письма.

Эксперты уточнили, что многие из примеров, приведенные омбудсменом, предназначены скорее для филологического и этнографического анализа, чем для детского чтения. При этом другие произведения списка "нельзя рассматривать в отрыве от литературного контекста – от традиции литературы абсурда". В письме подчеркивается, что в детской литературе существуют масса иных проблем, требующих решения.