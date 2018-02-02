Эксперт прокомментировал претензии Кузнецовой к детской литературе

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Произведения "Сказ про глаз" Игоря Иртеньева и "Как царь ушел в девочки" Савелия Низовского, которые раскритиковала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, относятся к поэзии абсурда, встречающиеся в них образы могут быть сильными, но называть их опасными для детей не стоит, считает детский писатель Ольга Власова.

Ранее Анна Кузнецова на конференции в Российской государственной детской библиотеке представила подборку современной детской литературы, которую, по ее словам, "даже взрослым показывать страшно". В список, в частности, вошло стихотворение Игоря Иртеньева про глаз, который упал в унитаз, и сказка Светланы Лавровой "Куда скачет петушиная лошадь". Всего в презентацию Кузнецовой вошли 16 произведений.

"Сказ про глаз" Игоря Иртеньева и "Как царь ушел в девочки" Савелия Низовского — это так называемая поэзия абсурда, которая существует уже довольно давно. Мне лично она непонятна, но я знаю многих людей и многих детей, которым эта поэзия нравится… Если быть до конца честными, то Корней Чуковский — это тоже немного поэзия абсурда, которая всем очень нравится. Сказать, что в этом есть что-то опасное, я не могу", — сказала Власова РИА Новости.

По словам писательницы, некоторые образы, которые Иртеньев использовал в стихотворении "Сказ про глаз", действительно могут быть слишком сильными для детского восприятия, но при этом она отметила, что произведение и не предназначалось для младшей аудитории. Как ранее заявил сам Иртеньев, он "не писал его как детское".

Сказки Савелия Низовского, написанные в том же жанре, и "Куда скачет петушиная лошадь" Светланы Лавровой можно назвать странными, но не опасными, добавила Власова.

"Недавно я наткнулась на интересную аргументацию: у человеческого мозга есть такое свойство — любое соприкосновение с иными мирами, выдуманными, созданными кем-то, расширяет способность мышления ребенка. Если у произведения есть свой читатель, то я не вижу в этом ничего плохого. Мне кажется, на такие вещи нужно смотреть шире", — заключила собеседница агентства.