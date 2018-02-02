С московских улиц вывезли рекордные 870 тысяч кубометров снега за сутки

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Коммунальные службы в круглосуточном режиме продолжают уборку Москвы после многодневного снегопада, за сутки с улиц города вывезено рекордное количество снега — 870 тысяч кубометров, заявил в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На улицах города работает 14 тысяч единиц специализированной техники. За сутки на снегосплавные пункты вывезено рекордное для нынешней зимы количество снега — 870 тысяч кубометров", — рассказал Бирюков.

По данным вице-мэра, январская норма снега в 46 сантиметров в столице была превышена почти в полтора раза и составила 68 сантиметров.

Бирюков подчеркнул, что в Москве продолжаются работы по очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи.