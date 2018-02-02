Власти Крыма ждут ответа ООН на приглашение посетить полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Вопрос возможного визита в Крым представителей стран Генеральной ассамблее ООН остается открытым, заявил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее президиум крымского парламента обратился к ГА ООН с предложением посетить Крым и самим дать объективную оценку ситуации с соблюдением прав человека в регионе. Документ будет передан в ООН через МИД РФ.

"Мы работаем в этом направлении, вопрос пока не закрыт. Я надеюсь на позитивное решение", — сказал Константинов.

Вместе с тем, по его словам, представители международных организаций с осторожностью рассматривают вопрос официальных визитов в Крым, так как "наверное, они боятся, что придется признать законность референдума о воссоединении Крыма с Россией и то, что никакой аннексии и оккупации не существует".

"А это им вашингтонский обком не велит", — подчеркнул Константинов.

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