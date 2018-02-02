Важно бережно хранить память о Сталинградской битве, заявил Володин

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Важно бережно хранить память о Сталинградской битве, окружить заботой и вниманием ветеранов, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем поздравлении с 75-летием победы в Сталинградской битве.

"Важно бережно хранить память об этой исторической победе, окружить заботой и вниманием наших ветеранов. Сделать все, чтобы их подвиг никогда не был забыт", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Политик напомнил, что защитники Сталинграда 200 дней и ночей сражались за Родину, став для примером бесконечного мужества, несгибаемой стойкости и массового героизма.

"Низкий вам поклон, фронтовики и участники Сталинградской битвы. Мы все перед вами в неоплатном долгу. Доброго здоровья, мира, счастья и благополучия. Вечная память героям, павшим за Родину", — также заявил он.