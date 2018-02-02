Жители Югры начали получать ежемесячные выплаты по рождению первенца

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 фев — РИА Новости. Ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка начались в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в региональном департаменте социального развития.

"Во вторник, 30 января, осуществлена первая выплата жителю города Урая, еще в отношении пяти человек приняты положительные решения о предоставлении выплаты", — сообщили в профильном департаменте.

В ведомстве уточнили, что ежемесячная выплата для жителей автономного округа в 2018 году будет предоставляться в размере около 14 тысяч рублей. Она равна прожиточному минимуму, установленному для детей в Югре во втором квартале прошлого года.

С этого года в России вводится ежемесячная выплата на рождение первенца, она будет выплачиваться до достижения ребенком возраста полутора лет. В середине января министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявлял, что деньги на эти цели перечислены в регионы. По его оценке, в 2018 году на выплаты смогут претендовать около 336 тысяч российских семей, в которых родится первый ребенок.