Начался прием заявок на грантовый конкурс для творческой молодежи

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В четверг стартовал прием заявок на заочный этап Всероссийского конкурса молодежных проектов, направленных на реализацию творческих инициатив. Записаться на участие в конкурсе можно до 1 марта 2018 года через АИС "Молодежь России".

"Грантовая поддержка молодежных проектов — это инвестиция в будущее государства. Создавая условия для самореализации, мы мотивируем молодежь генерировать идеи, действовать и собственным примером доказывать, что Россия — страна возможностей", — говорит руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

Конкурс проходит по пяти номинациям: художественное творчество, литература и история, архитектура и дизайн, театр и кино, музыка и хореография. Проявить себя в любой из этих сфер приглашаются граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет.

Оценивать проекты участников конкурса будут независимые эксперты, которым необходимо выделить актуальность и реализуемость представленных работ, их уникальность, открытость, а также оценить масштабы реализации проектов.

Общий бюджет данного этапа всероссийского конкурса молодежных проектов составляет 245 миллионов рублей для физических лиц, бюджет каждой номинации — 49 миллионов рублей.