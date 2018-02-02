В Приморье леопард накормил тигров, оленей и куниц

ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Фотоловушка в национального парке "Земля леопарда" в Приморье впервые сняла сразу семь видов диких животных, часть которых могла привлечь добыча леопарда Валеры, сообщает пресс-служба парка.

Видео с фотоловушки опубликовано на сайте парка.

"Одну видовую площадку посетило семейство амурских тигров, стадо пятнистых оленей, беркут, черный гриф, две индийские куницы – харзы, стая ворон, а также дальневосточный леопард", — говорится в сообщении.

Первыми на гору забираются два тигра – котята-подростки. Они отдыхают и играют. Через некоторое время в поисках пропитания на гору забираются олени. Когда темнеет, в кадре появляется леопард Валера, названный так членами хоккейного клуба "Адмирал" в честь Валерия Харламова. Он уходит, но потом возвращается, облизываясь, вероятно после поимки добычи.

Хотя сама жертва леопарда в кадр не попадает, специалисты предполагают, что останки пойманного зверя Валера оставил неподалеку. Они привлекли впоследствии падальщика-грифа, ворон, харзу и самого большого в мире орла – беркута.

"Запечатлеть такое количество животных за один раз – большая редкость… А качество записи позволяет даже услышать дыхание тигра, увидеть испускаемый им пар. Это особая площадка. Отсюда хорошо просматривается долина, что удобно для хищников", — рассказал инженер-исследователь "Земли леопарда" Виктор Сторожук.

"К тому же южный склон горы, у которого установлена фотоловушка, хорошо прогревается, здесь не много снега и тепло. Под самой площадкой расположена небольшая пещера, хорошее место для логова", — объяснил он.