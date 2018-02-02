"Ничего не докажешь". Родители в одиночку спасают детей от травли в школе

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Ирина Халецкая. Сельская школа в Свердловской области прославилась на всю Россию. Всему виной самодурство учителя. Классный руководитель вручила ученикам грамоты, но тут же отобрала благодарность у одной из школьниц. Родители девочки не сдали 300 рублей на нужды класса — так педагог обосновала свои действия, причем публично. Инцидент случился еще перед Новым годом, однако огласку получил только сейчас. Теперь делом занимаются местные власти, а девочка вынуждена посещать психолога.

Буллинг (травля. — Прим. ред.) в школах — давно не редкость. Травят и учителей, и подростков. Впрочем, управа на это есть. На собственном примере это доказала москвичка Наталья Цымбаленко. Узнав, что над ее сыном издеваются сверстники, она подняла всех — от руководства школы до полиции с прокуратурой. В результате от ребенка отстали, а в классе воцарилась тишина.

Как родителям защитить детей от травли в учебном заведении — в материале РИА Новости.

"Оля, верни грамоту"

Анастасия Наговицына воспитывает двух детей. Старшая дочь Оля учится в четвертом классе. Проблем в школе у нее никогда не было. Однако в последний учебный день перед новогодними каникулами девочка пришла домой в слезах.

Выяснилось, что классный руководитель решила подарить детям символические подарки и намеренно проигнорировала девочку. "При всем классе учитель сказала, что для Оли нет ничего, потому что она не сдала на нужды класса 300 рублей", — рассказывает мама.

После этого, вспоминает Анастасия, учительница стала раздавать грамоты детям, в том числе вручила и Оле. "Но потом осеклась и говорит: "Ой, Оля, а ты же не сдавала деньги, верни-ка грамоту!" И добавила, что в школе, дескать, не хватает бумаги, а раз деньги не внесли, то и благодарности не жди. Дочка подумала, что учитель шутит, оставила грамоту на парте, но затем убрала в портфель. Педагог все же заставила ребенка отдать бумажку", — продолжает Анастасия.

Это выбило девочку из колеи. По словам родителей, дочь отказывалась ходить в школу, говорила, что ее унизили перед одноклассниками. Теперь ей приходится посещать психолога. Но все разговоры на эту тему до сих пор заканчиваются слезами. Что характерно, учительница перед семьей так не извинилась.

© Фото из личного архива Наговицыной Анастасия Наговицына с дочкой Ольгой © Фото из личного архива Наговицыной Анастасия Наговицына с дочкой Ольгой

Когда Наговицына написала о случившемся в соцсетях, историю подхватили СМИ. Управление образования провело проверку и вынесло учителю выговор с дисциплинарным взысканием. Все могло бы на этом и закончиться, но классный руководитель, поясняет Анастасия, изводит девочку упреками.

"Она ей заявила, что никаких выговоров не боится. Оказалось, что не только моей дочке не досталось подарка. Обделили еще нескольких учениц. Кроме того, в ноябре одна мама просила у директора, чтобы он повлиял на педагога. Абсурдность ситуации в том, что учитель про деньги на нужды класса говорит не родителям, а детям", — возмущается Анастасия. Она рада была бы перевести дочь в другое учебное заведение, но в селе только одна школа и один четвертый класс.

"Другие родители молчат. Опасаются, что начнут гнобить их детей. Многие мамы писали мне, говорили, что я молодец — не побоялась", — рассказывает Наговицына.

К урегулированию конфликта подключился депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин. Он привез в школу несколько упаковок бумаги, которой так не хватало классному руководителю Оли. Парламентарий очень хотел пообщаться с директором, но не застал ее на рабочем месте — она в спешке уехала в Екатеринбург после того как начались звонки из СМИ.

"Я считаю, что такой учитель не имеет права работать с классом. К сожалению, это не единичный случай. Однако родители не должны молчать, надо сразу же обращаться в соответствующие органы!" — прокомментировал ситуацию Ионин РИА Новости.

Дети сами не решат

Обычно все же учеников в школе травят одноклассники. Многие психологи в статьях о буллинге обращают внимание на то, что учителя до последнего не замечают проблему: жестокие дети в присутствии взрослых ведут себя прилежно. Кроме того, некоторые родители считают, что ребенок сам виноват. Не можешь поладить с одноклассниками — твоя проблема, сам разбирайся.

Мало кто задумывается, что дело не столько в жестокости детей, сколько в нежелании педагогов повлиять на ситуацию и вовремя вмешаться.

© фото из личного архива Цымбаленко в Facebook Наталья Цымбаленко © фото из личного архива Цымбаленко в Facebook Наталья Цымбаленко

Москвич Петя Цымбаленко в пятом классе перешел в другую школу и попал под град насмешек сверстников. Его мама Наталья вспоминает: как такового повода для травли никогда не было, просто в классе сформировался костяк из "крутых", которые цеплялись к "некрутым".

К Пете приставали меньше всего, куда больше страдали другие мальчишки. По словам Натальи, им портили личные вещи, подкладывали бутылки с мочой в портфели, стягивали штаны в раздевалке. Все это снимали на камеру телефона и потом выкладывали в соцсетях.

"Дети просили помощи у классного руководителя. Но педагог — неконфликтный человек, она спускала все на тормозах, говорила, что "стукачей не любят", "надо закалять характер" и "уметь находить подход к товарищам". Максимум, что она могла сделать, — провести беседы на тему "давайте жить дружно", — рассказывает мама Пети.

Наталья долго не вмешивалась, но на всякий случай наняла для сына персонального тренера по фехтованию и рукопашному бою. Отчасти это помогло — драться Петр больше не боялся, "крутые" ребята от него отстали и переключились на его лучшего друга Мишу. Мальчишку "развели на деньги". "Одноклассники уговорили его купить у них вейп, взяли деньги и не отдали", — объясняет Цымбаленко.

После этого Наталья поняла: решать проблему придется ей самой. Она решила показать чиновникам, педагогам и правоохранителям, что творится в школе. Каждый свой шаг подробно описала в соцсетях, чтобы другие родители знали, как вести себя в сложной ситуации. По сути, ее пост — это самые настоящие лайфхаки для мам и пап.

Борьба с травлей. Лайфхаки

Первым делом она встретилась с родителями учеников, которых травили в классе. Однако одни опасались что-то предпринимать, другие собирались переводить ребенка в другую школу. "В итоге остались три мамы, готовые действовать. Я убрала эмоции и села писать подробное коллективное заявление сухим бюрократическим языком. Получилось 20 с лишним страниц", — вспоминает Наталья.

По ее словам, нашлось только два факта, к которым можно было прикрепить доказательства. Первое — переписка участников истории с электронной сигаретой и аккаунт одноклассника, который торгует ими. Второе — фотожабы на Петю в соцсетях, где ему пририсовали бицепсы и пресс. Одноклассники в комментариях веселились: Петр-де "стал качаться".

Цымбаленко попросила классного руководителя о встрече с директором школы и родителями учеников, которые травят одноклассников. Учитель, говорит Наталья, писала в родительском чате, что отказывается от класса, а встречу с директором так и не назначила. Утверждала, что очень занята, поэтому на собрание позовет психолога и соцработника.

"На встречу пришли три мамы, мой муж и родители "святых детей". Они переходили на личности, кричали: "Вы ничего не докажете!" Я посоветовала приберечь эту фразу для прокуратуры, которая придет по моему заявлению проверить, почему школа бездействует, когда в ее стенах торгуют курительными смесями. Представители школы сделали круглые глаза и сказали: "Какой кошмар, почему же вы раньше молчали", — говорит мама Пети.

"Встретимся в суде!"

Конфликт длился два года. Дольше всего Цымбаленко и другие родители "некрутых" детей буксовали на этапе бесед с классным руководителем. Наталья сама позвонила директору школы и с удивлением выяснила, что та до сих пор не знала ни о собрании, ни о ситуации в классе в принципе. "Классная" боялась сообщить директору о проблеме, считает Цымбаленко. За это время несколько детей ушли из школы, не выдержав травли.

Наталья отправила свое заявление на электронную почту школы, а еще — председателю управляющего совета школы, отнесла в администрацию своего района и в комиссию по делам несовершеннолетних, которую глава управы же и возглавляет. Написала она и маме ученика, рисовавшего фотожабы, попросив о встрече до того, как подаст на них в суд.

"Была послана куда подальше со словами: "Встретимся в суде!" Тем не менее я решила идти до конца: если уж уходить из школы, то с победой, а не с чувством жертвы. Это мы проговорили с сыном. Он не хотел уходить, в том числе из-за друга Миши", — объясняет Наталья.

В классе провели встречу с инспектором по делам несовершеннолетних, отдельно переговорили с родителями учеников, которых Цымбаленко указала в коллективном заявлении. Деньги обманутому Мише вернули, принесли извинения. А ученика, торговавшего вейпами, поставили на учет.

"По поводу карикатур мамы бормотали: "Мы не знали, что за это можно попасть под суд". Никто не ожидал, что я не приму участия в "родительских боях", а пойду бюрократическим путем писем и жалоб. Зато все сразу вспомнили о культуре, теперь одергивают желающих рисовать фотожабы и больше никто не достает окружающих", — уточняет Наталья.

Пока она писала заявления и ходила по инстанциям, "крутые" подростки еще сильнее травили одноклассников. Но Петя и другие дети, несмотря на страх, исправно посещали занятия. "Обидчики хотели встретить парней после уроков, угрожали. Муж забирал Петю из школы. Если бы угрозы хоть немного приблизились к реальности, я бы наняла телохранителя", — говорит Цымбаленко.

В конце концов в классе среди учителей, школьников и родителей воцарилось согласие. "В этой ситуации во многом есть моя вина: я долго не вмешивалась, слушала классную руководительницу и родителей, что "дети сами должны разобраться", — подытоживает Наталья.

Сейчас она уверена: даже если бы явных улик травли ее сына и его друга не было, она бы все равно ходила к директору школы и в инспекцию по делам несовершеннолетних, писала бы в департамент образования, не дожидаясь "увесистых" фактов.

Пост Натальи Цымбаленко тем временем собрал тысячи "лайков" и сотни комментариев. Родители активно делятся на своих страничках ее лайфхаками о том, как победить буллинг.