"Ничего не докажешь". Родители в одиночку спасают детей от травли в школе

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Ирина Халецкая. Сельская школа в Свердловской области прославилась на всю Россию. Всему виной самодурство учителя. Классный руководитель вручила ученикам грамоты, но тут же отобрала благодарность у одной из школьниц. Родители девочки не сдали 300 рублей на нужды класса — так педагог обосновала свои действия, причем публично. Инцидент случился еще перед Новым годом, однако огласку получил только сейчас. Теперь делом занимаются местные власти, а девочка вынуждена посещать психолога.
Буллинг (травля. — Прим. ред.) в школах — давно не редкость. Травят и учителей, и подростков. Впрочем, управа на это есть. На собственном примере это доказала москвичка Наталья Цымбаленко. Узнав, что над ее сыном издеваются сверстники, она подняла всех — от руководства школы до полиции с прокуратурой. В результате от ребенка отстали, а в классе воцарилась тишина.
Как родителям защитить детей от травли в учебном заведении — в материале РИА Новости.
"Оля, верни грамоту"
Анастасия Наговицына воспитывает двух детей. Старшая дочь Оля учится в четвертом классе. Проблем в школе у нее никогда не было. Однако в последний учебный день перед новогодними каникулами девочка пришла домой в слезах.
Выяснилось, что классный руководитель решила подарить детям символические подарки и намеренно проигнорировала девочку. "При всем классе учитель сказала, что для Оли нет ничего, потому что она не сдала на нужды класса 300 рублей", — рассказывает мама.
После этого, вспоминает Анастасия, учительница стала раздавать грамоты детям, в том числе вручила и Оле. "Но потом осеклась и говорит: "Ой, Оля, а ты же не сдавала деньги, верни-ка грамоту!" И добавила, что в школе, дескать, не хватает бумаги, а раз деньги не внесли, то и благодарности не жди. Дочка подумала, что учитель шутит, оставила грамоту на парте, но затем убрала в портфель. Педагог все же заставила ребенка отдать бумажку", — продолжает Анастасия.
Это выбило девочку из колеи. По словам родителей, дочь отказывалась ходить в школу, говорила, что ее унизили перед одноклассниками. Теперь ей приходится посещать психолога. Но все разговоры на эту тему до сих пор заканчиваются слезами. Что характерно, учительница перед семьей так не извинилась.
Когда Наговицына написала о случившемся в соцсетях, историю подхватили СМИ. Управление образования провело проверку и вынесло учителю выговор с дисциплинарным взысканием. Все могло бы на этом и закончиться, но классный руководитель, поясняет Анастасия, изводит девочку упреками.
"Она ей заявила, что никаких выговоров не боится. Оказалось, что не только моей дочке не досталось подарка. Обделили еще нескольких учениц. Кроме того, в ноябре одна мама просила у директора, чтобы он повлиял на педагога. Абсурдность ситуации в том, что учитель про деньги на нужды класса говорит не родителям, а детям", — возмущается Анастасия. Она рада была бы перевести дочь в другое учебное заведение, но в селе только одна школа и один четвертый класс.
"Другие родители молчат. Опасаются, что начнут гнобить их детей. Многие мамы писали мне, говорили, что я молодец — не побоялась", — рассказывает Наговицына.
К урегулированию конфликта подключился депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин. Он привез в школу несколько упаковок бумаги, которой так не хватало классному руководителю Оли. Парламентарий очень хотел пообщаться с директором, но не застал ее на рабочем месте — она в спешке уехала в Екатеринбург после того как начались звонки из СМИ.
"Я считаю, что такой учитель не имеет права работать с классом. К сожалению, это не единичный случай. Однако родители не должны молчать, надо сразу же обращаться в соответствующие органы!" — прокомментировал ситуацию Ионин РИА Новости.
Дети сами не решат
Обычно все же учеников в школе травят одноклассники. Многие психологи в статьях о буллинге обращают внимание на то, что учителя до последнего не замечают проблему: жестокие дети в присутствии взрослых ведут себя прилежно. Кроме того, некоторые родители считают, что ребенок сам виноват. Не можешь поладить с одноклассниками — твоя проблема, сам разбирайся.
Мало кто задумывается, что дело не столько в жестокости детей, сколько в нежелании педагогов повлиять на ситуацию и вовремя вмешаться.
Москвич Петя Цымбаленко в пятом классе перешел в другую школу и попал под град насмешек сверстников. Его мама Наталья вспоминает: как такового повода для травли никогда не было, просто в классе сформировался костяк из "крутых", которые цеплялись к "некрутым".
К Пете приставали меньше всего, куда больше страдали другие мальчишки. По словам Натальи, им портили личные вещи, подкладывали бутылки с мочой в портфели, стягивали штаны в раздевалке. Все это снимали на камеру телефона и потом выкладывали в соцсетях.
"Дети просили помощи у классного руководителя. Но педагог — неконфликтный человек, она спускала все на тормозах, говорила, что "стукачей не любят", "надо закалять характер" и "уметь находить подход к товарищам". Максимум, что она могла сделать, — провести беседы на тему "давайте жить дружно", — рассказывает мама Пети.
Наталья долго не вмешивалась, но на всякий случай наняла для сына персонального тренера по фехтованию и рукопашному бою. Отчасти это помогло — драться Петр больше не боялся, "крутые" ребята от него отстали и переключились на его лучшего друга Мишу. Мальчишку "развели на деньги". "Одноклассники уговорили его купить у них вейп, взяли деньги и не отдали", — объясняет Цымбаленко.
После этого Наталья поняла: решать проблему придется ей самой. Она решила показать чиновникам, педагогам и правоохранителям, что творится в школе. Каждый свой шаг подробно описала в соцсетях, чтобы другие родители знали, как вести себя в сложной ситуации. По сути, ее пост — это самые настоящие лайфхаки для мам и пап.
Борьба с травлей. Лайфхаки
Первым делом она встретилась с родителями учеников, которых травили в классе. Однако одни опасались что-то предпринимать, другие собирались переводить ребенка в другую школу. "В итоге остались три мамы, готовые действовать. Я убрала эмоции и села писать подробное коллективное заявление сухим бюрократическим языком. Получилось 20 с лишним страниц", — вспоминает Наталья.
По ее словам, нашлось только два факта, к которым можно было прикрепить доказательства. Первое — переписка участников истории с электронной сигаретой и аккаунт одноклассника, который торгует ими. Второе — фотожабы на Петю в соцсетях, где ему пририсовали бицепсы и пресс. Одноклассники в комментариях веселились: Петр-де "стал качаться".
Цымбаленко попросила классного руководителя о встрече с директором школы и родителями учеников, которые травят одноклассников. Учитель, говорит Наталья, писала в родительском чате, что отказывается от класса, а встречу с директором так и не назначила. Утверждала, что очень занята, поэтому на собрание позовет психолога и соцработника.
"На встречу пришли три мамы, мой муж и родители "святых детей". Они переходили на личности, кричали: "Вы ничего не докажете!" Я посоветовала приберечь эту фразу для прокуратуры, которая придет по моему заявлению проверить, почему школа бездействует, когда в ее стенах торгуют курительными смесями. Представители школы сделали круглые глаза и сказали: "Какой кошмар, почему же вы раньше молчали", — говорит мама Пети.
"Встретимся в суде!"
Конфликт длился два года. Дольше всего Цымбаленко и другие родители "некрутых" детей буксовали на этапе бесед с классным руководителем. Наталья сама позвонила директору школы и с удивлением выяснила, что та до сих пор не знала ни о собрании, ни о ситуации в классе в принципе. "Классная" боялась сообщить директору о проблеме, считает Цымбаленко. За это время несколько детей ушли из школы, не выдержав травли.
Наталья отправила свое заявление на электронную почту школы, а еще — председателю управляющего совета школы, отнесла в администрацию своего района и в комиссию по делам несовершеннолетних, которую глава управы же и возглавляет. Написала она и маме ученика, рисовавшего фотожабы, попросив о встрече до того, как подаст на них в суд.
"Была послана куда подальше со словами: "Встретимся в суде!" Тем не менее я решила идти до конца: если уж уходить из школы, то с победой, а не с чувством жертвы. Это мы проговорили с сыном. Он не хотел уходить, в том числе из-за друга Миши", — объясняет Наталья.
В классе провели встречу с инспектором по делам несовершеннолетних, отдельно переговорили с родителями учеников, которых Цымбаленко указала в коллективном заявлении. Деньги обманутому Мише вернули, принесли извинения. А ученика, торговавшего вейпами, поставили на учет.
"По поводу карикатур мамы бормотали: "Мы не знали, что за это можно попасть под суд". Никто не ожидал, что я не приму участия в "родительских боях", а пойду бюрократическим путем писем и жалоб. Зато все сразу вспомнили о культуре, теперь одергивают желающих рисовать фотожабы и больше никто не достает окружающих", — уточняет Наталья.
Пока она писала заявления и ходила по инстанциям, "крутые" подростки еще сильнее травили одноклассников. Но Петя и другие дети, несмотря на страх, исправно посещали занятия. "Обидчики хотели встретить парней после уроков, угрожали. Муж забирал Петю из школы. Если бы угрозы хоть немного приблизились к реальности, я бы наняла телохранителя", — говорит Цымбаленко.
В конце концов в классе среди учителей, школьников и родителей воцарилось согласие. "В этой ситуации во многом есть моя вина: я долго не вмешивалась, слушала классную руководительницу и родителей, что "дети сами должны разобраться", — подытоживает Наталья.
Сейчас она уверена: даже если бы явных улик травли ее сына и его друга не было, она бы все равно ходила к директору школы и в инспекцию по делам несовершеннолетних, писала бы в департамент образования, не дожидаясь "увесистых" фактов.
Пост Натальи Цымбаленко тем временем собрал тысячи "лайков" и сотни комментариев. Родители активно делятся на своих страничках ее лайфхаками о том, как победить буллинг.