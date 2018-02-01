Владимир Путин во время общения с рабочими ОАО Ростсельмаш в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону. 1 февраля 2018

Владимир Путин во время общения с рабочими ОАО Ростсельмаш в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону. 1 февраля 2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев — РИА Новости. В ходе общения с рабочими "Ростсельмаша" президент РФ Владимир Путин рассказал о мерах поддержки молодых семей с детьми.

Говоря о проблемах в этой сфере, президент отметил, что сейчас в обеспечении местами в яслях нуждаются более 272 тысяч детей.

"У нас детей таких маленьких от 2 месяцев до 3 лет, стоящих в очереди 272 255. Это было на 1 января", — сообщил Путин.

Он признал, что в настоящее существует разрыв — матерям платят пособие по уходу за ребенком до 1,5 летнего возраста, а в детские сады принимают только с двух лет.

"Разрыв есть, сейчас новую программу запустили обеспечения ясельными местами. Внимательно за этим смотрели", — сказал Путин.

По словам главы государства, для молодых женщин, у которых появляется маленький ребенок, важно иметь возможность как можно быстрее принять участие в трудовой деятельности и не потерять квалификацию.

"Это одна из программ, которая имеет комплексное значение, направлена будет на комплексную поддержку молодых семей, семей с детьми, и честно говоря, на поддержание демографических процессов, чтобы стимулировать семьи заводить детей", — рассказал Путин, напомнив, что были расширены сферы применения материнского капитала.

Президент также напомнил о возможностях, которые рождение детей дает в плане улучшения жилищных условий.

"Вы женаты? Нет? Я вам хочу дать хороший совет: девушки у вас такие красивые. Первое. Второе — вы как только женитесь, нужно сразу заводить ребенка и сразу будете получать поддержку за рождение первого ребенка, а если будет второй и третий — у вас сразу ставка по ипотечному кредиту будет не больше 6%, потому что все, что выше будет оплачивать государство", — посоветовал он одному из рабочих, интересовавшегося размером процентной ставки по ипотеке и возможности ее субсидирования.

Эта мера заработала с 1 января текущего года, добавил он.

Президент также добавил, что кроме этого существует еще и государственная программа, по которой идет субсидирование для молодых семей, есть региональные программы.

"Уверен, что в Ростовской области тоже такие программы есть. Нужно просто посмотреть весь спектр и набор этих возможностей", — заключил он.