РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев — РИА Новости. В ходе общения с рабочими "Ростсельмаша" президент РФ Владимир Путин рассказал о мерах поддержки молодых семей с детьми.
Говоря о проблемах в этой сфере, президент отметил, что сейчас в обеспечении местами в яслях нуждаются более 272 тысяч детей.
"У нас детей таких маленьких от 2 месяцев до 3 лет, стоящих в очереди 272 255. Это было на 1 января", — сообщил Путин.
Он признал, что в настоящее существует разрыв — матерям платят пособие по уходу за ребенком до 1,5 летнего возраста, а в детские сады принимают только с двух лет.
"Разрыв есть, сейчас новую программу запустили обеспечения ясельными местами. Внимательно за этим смотрели", — сказал Путин.
По словам главы государства, для молодых женщин, у которых появляется маленький ребенок, важно иметь возможность как можно быстрее принять участие в трудовой деятельности и не потерять квалификацию.
"Это одна из программ, которая имеет комплексное значение, направлена будет на комплексную поддержку молодых семей, семей с детьми, и честно говоря, на поддержание демографических процессов, чтобы стимулировать семьи заводить детей", — рассказал Путин, напомнив, что были расширены сферы применения материнского капитала.
Президент также напомнил о возможностях, которые рождение детей дает в плане улучшения жилищных условий.
Эта мера заработала с 1 января текущего года, добавил он.
Президент также добавил, что кроме этого существует еще и государственная программа, по которой идет субсидирование для молодых семей, есть региональные программы.
"Уверен, что в Ростовской области тоже такие программы есть. Нужно просто посмотреть весь спектр и набор этих возможностей", — заключил он.