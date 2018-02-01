Путин осмотрел новую технику на "Ростсельмаше" в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел новую технику в цехах комбайнового завода "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону.

Главу государства на предприятии сопровождали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель совета директоров "Ростсельмаша" Константин Бабкин и гендиректор завода Валерий Мальцев.

Путин сначала ознакомился с рабочим процессом в цехе сборки тракторов и посмотрел уже собранные машины.

Президенту показали также обучающий симулятор зерноуборочного комбайна, который, по аналогии с авиасимуляторами, представляет собой макет кабины агромашины с выведенным на экран на месте лобового стекла компьютерным изображением полевых работ. Путин сел за место оператора комбайна и, следуя инструкциям представителя завода, "завел" виртуальную машину и приступил к "уборке" урожая. Данный тренажерный модуль, позволяющий выполнять имитацию поведения комбайна в разных условиях эксплуатации, может использоваться как в сельскохозяйственных учебных заведениях, так и для тренинга персонала уже на самих агропредприятиях.

Путин сел за место оператора комбайна и, следуя инструкциям представителя завода, "завел" виртуальную машину и приступил к "уборке" урожая. "Если что, после 18 марта пойду работать комбайнером", — заметил президент.

Главе государства продемонстрировали также работу системы мониторинга, благодаря которой можно получать в режиме реального времени различные данные с каждой агромашины (размер намолота, количество топлива, характер почвы и так далее). Эту систему используют как менеджеры агропредприятий, так и инженеры, агрономы и другие работники; на заводе же с помощью данного приложения оперативно получают информацию о возможных сервисных случаях.

Путин почти определился с планами на будущее. "Если что, после 18 марта пойду работать комбайнером", — сказал он на Ростсельмаше и залез в кабину потренироваться pic.twitter.com/4mjkvP6L6l — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 1 февраля 2018 г.

Во время осмотра цеха Бабкин рассказал Путину об эволюции модельного ряда техники на "Ростсельмаша" с 2011 года, отметив, что сейчас завод выпускает 150 моделей техники. Он также сообщил, что принятые правительством меры поддержки — экспорта, проведения НИОКР и т.д. — являются эффективными. "И все признают, что такая поддержка окупается для государства", — сказал руководитель совета директоров.

После тракторного цеха глава государства направился в цех сборки комбайнов, где ознакомился с еще одной новинкой "Ростсельмаша" — зерноуборочной машиной "Торум 785" (Torum 785).

Здесь же глава государства кратко пообщался с рабочими предприятия. Один из них поблагодарил Путина за поддержку предприятия в 2008-2009 году. Путин в связи с этим напомнил, что, когда он посещал "Ростсельмаш" будучи премьер-министром в 2008-2009 годах, вся территория завода была заполнена техникой, которую никто не покупал из-за пришедшего из-за границы международного финансового кризиса. "Тревога была страшная. Была угроза, что предприятие полностью остановится", — сказал президент, напомнив, что тогда были приняты решения по поддержке "Ростсельмаша" и отрасли в целом.

"Я помню, я был председателем правительства, меня за это критиковали сильно, потому что это были не очень либеральные и не очень рыночные решения отчасти, касавшиеся поддержки напрямую предприятий отрасли. Но я считаю, что мы не нарушили никаких наших международных обязательств, в том числе в рамках Всемирной торговой организации", — подчеркнул Путин.

По его словам, в таких условиях практически "любая страна прежде всего думает о своих производителях и о рабочих местах внутри страны, а не обеспечивает поддержание рабочих мест за границей". "Поэтому мы делали это сознательно", — сказал президент.

Он отметил, что за последнее время в 3,3 раза вырос объем реализации продукции "Ростсельмаша", часть производства была перенесена из-за границы. "Акционеры говорят, что делают это потому, что здесь выгоднее производитель, чем за границей. Мне было очень приятно это услышать, потому что вся эта система мер поддержки, которая нами вводилась здесь и вводится до сих пор, она, значит, срабатывает", — сказал Путин, отметив, что "мы и дальше так будем делать".

"Ростсельмаш" — группа компаний, в которую входят 13 предприятий, выпускающих технику под брендами Rostselmash, Versatile, Farm King, Buhler. На сборочных площадках в России, США и ЕС изготавливается полная линейка машин и оборудования для агробизнеса: от подготовки почвы и посева до уборки и переработки урожая.

Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное и зерноперерабатывающее оборудование. На данный момент агромашины компании "Ростсельмаш" востребованы более чем в 50 странах мира.

Предприятие ведет свою историю с 1929 года. В настоящее время завод является крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники в СНГ, контролирующим более 50% рынка зерноуборочной техники России и около 17% мирового рынка. Продукция "Ростсельмаша" поставляется более чем в 50 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Основными собственниками группы "Ростсельмаш" являются три частных лица, управляющих каждый блокпакетом (26,54% акций), а общее число акционеров — более 14 тысяч Среднемесячная заработная плата в "Ростсельмаше" выросла в 2017 году более чем на 9% и составляет почти 51 тысячу рублей.