Владельцу поврежденного в Черном море сухогруза предложили ремонт

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев — РИА Новости, Иван Капустин. Турецкому владельцу поврежденного в Азовском море сухогруза "Берг" предложили провести комплекс работ по восстановлению судна после пробоины, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник заместителя министра транспорта РФ — руководителя Росморречфлота Алексей Кравченко.

В ночь на 1 февраля сухогруз "Берг", принадлежащий турецкой судовой компании, получил повреждения корпуса в акватории Черного моря вблизи Крыма. По информации МЧС, сухогруз под флагом Молдавии следовал из Азовского моря в Турцию, на борту судна перевозились отруби. Экипаж из 12 человек, граждан Украины и Азербайджана, был эвакуирован в Феодосию, пострадавших нет.

"Турецкий владелец через агента обратился в Морспасслужбу (Росморречфлота) с запросом, можно ли провести водолазный осмотр поврежденной части. В ответ им предложили произвести работы в комплексе — водолазный осмотр, заделка пробоины, откачка воды, буксировка судна к необходимому месту. Пока владелец думает", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что нового поступления воды в судно нет, какой-либо ущерб окружающей среде не зафиксирован.

Керченская транспортная прокуратура организовала проверку по факту повреждения сухогруза.

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