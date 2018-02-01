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Общество

Эксперт оценила приведенные Кузнецовой примеры детской литературы

16:5401.02.2018
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© Fotolia / MemorystockphotoОчки и книги. Архивное фотоОчки и книги. Архивное фото
© Fotolia / Memorystockphoto

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Современная детская литература, примеры которой раскритиковала детский омбудсмен Анна Кузнецова, воспитывает детей с извращенной психикой, считает психолог Анфиса Калистратова, которая сама воспитывает своих детей на примерах классической детской литературы.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Кузнецова рассказала о детских книгах, которые стыдно показывать взрослым

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова на конференции в Российской государственной детской библиотеке представила подборку современной детской литературы, которую, по ее словам, "даже взрослым показывать страшно". В список, в частности, вошло стихотворение Игоря Иртеньева про глаз, который упал в унитаз, и сказка Светланы Лавровой "Куда скачет петушиная лошадь".

"Тут речь идет не просто о поломке психики, а искаженном восприятии человеком нашей реальности, то есть формирования определенного стиля мышления и поведения. Например, советское поколение воспитывалось на стишке "Что такое хорошо, что такое плохо", и у нас это выдавалось как ценность, потому что для человека важно определить, что такое хорошо, что такое плохо. А тут что передают? Какие ценности? Это же культура, поэзия. Дети очень быстро включаются в ритм, и на выходе получается извращенная психика. Она не будет поломанной, она просто будет извращенной", — сказала РИА Новости Калистратова.

"Что это такое? Про что это вообще? Какое-то извращение просто! Я поэтому своих детей воспитываю только на классике и не покупаю современную литературу ни в коем случае", — подчеркнула психолог.

Она пояснила, что дети воспринимают как норму все то, что родители дают им в процессе чтения книг, формируя при этом ценности и установки. Адекватно воспринять подобные произведения человек может уже в подростковом возрасте. "Лет с 13 вполне может сказать, что это бред", — сказала эксперт.

Книги. Архивное фото
© Fotolia / falcn
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"Вот представьте, какое поколение может вырасти, читая про царя или короля, который ушел в девочки. То есть это формируется неадекватное восприятие социальных процессов. Мальчик стал девочкой – это искаженные социальные роли. Когда мальчик хочет стать девочкой – это значит, что он не принял свой пол. И дети будут считать, что не принимать пол – это нормально. Если мы с вами понимаем, что это не совсем нормально, то эти книжки воспитывают не то, что даже слишком толерантное восприятие жизни, а оно будет сильно искаженным, даже извращенным. Или, например, ребенок будет нормально воспринимать унитаз как средство для игры", — сказала Калистратова.

Она также обратила внимание на то, что сегодня возрастная маркировка произведений имеет серьезный недостаток. По ее словам, многие хорошие произведения, которые формируют нормальные человеческие ценности, например, мультфильм про крокодила Гену и Чебурашку согласно маркировке, детям смотреть нельзя. "(В стихотворении) про унитаз нет людей, которые выпивают, курят, матом ругаются, однако предмет игры – унитаз, еще и глаз", — сказала психолог.

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Комментарии
5 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
fine.stranichka
Хотелось бы обратить внимание детского омбудсмена на новый пересказ былин. Я хотела на днях купить ребенку и, честно сказать, была неприятно удивлена. И такие новые были выпустило крупное и известное издательство, между прочим.
17:48
01.02.2018
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