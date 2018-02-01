Кадыров охарактеризовал мусульманок, которые не носят хиджаб

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в международный день хиджаба рассказал, что знает много женщин, не покрывающих голову, но являющихся эталоном "скромности, совестливости и порядочности".

"Сегодня международный день хиджаба. Для мусульманок хиджаб символ благочестия и добропорядочности. В моей семье все женщины носят хиджаб. Это был их выбор, никого насильно не принуждали. Ведь нельзя сегодня говорить о чести, скромности и порядочности, а завтра отвергать — это уже лицемерие. Поэтому выбор должен быть осознанным", — написал он (авторская орфография и пунктуация сохранены).

Кадыров отметил, что во всех религиях говорится о том, что женщина должна покрывать голову — и в исламе, и в христианстве, и в иудаизме. Он подчеркнул, что времена меняются, и кто-то перестает соблюдать религиозные правила, но в Чечне очень много женщин свято чтут законы Корана.

"Но я знаю много женщин и без платков, которые являются эталоном скромности, совестливости и порядочности", — рассказал он.