Кузнецова объявила о старте конкурса лучших социальных практик

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова объявила о старте конкурса лучших региональных практик по поддержке семьи и детства "Вектор "Детство-2018", по итогам которого будет сформирован общероссийский банк социальных идей.

"С сегодняшнего дня мы начинаем прием заявок на участие в этой инициативе по различным номинациям", — сказала Кузнецова журналистам.

К участию в конкурсе принимаются, среди прочих, заявки, связанные с мерами поддержки приемных и многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, сирот и детей с редкими (орфанными) заболеваниями. По словам Кузнецовой, в результате сформируется некий "банк социальных идей".

"Через два месяца будут подводиться итоги, и экспертная комиссия… будет отсматривать те заявки, которые поступят в аппарат уполномоченного в рамках этого конкурса… Основные итоги будут подведены в конце мая в Москве", — добавила детский омбудсмен.

Она отметила, что в рамках конкурса эксперты будут посещать субъекты РФ. "Уже определены три региона, куда мы поедем и где будем смотреть практики по защите семьи, материнства и детства: это Московская область, Новосибирск и Севастополь. Они станут первыми в ряду регионов", — сказала Кузнецова.

По ее словам, лучшие социальные практики и технологии будут оцениваться с учетом их эффективности, масштабируемости и результативности. Победители будут объявлены в мае в номинациях "Проект года-2018" — лучшая практика года, "Топ —10" — десять лучших региональных практик (по одной в каждой номинации) и "Топ —100".

"С сегодняшнего дня направляем письма в регионы, нашим коллегам уполномоченным для активного взаимодействия в рамках этого проекта", — добавила омбудсмен.

Партнерами конкурса выступили Общественная палата Российской Федерации, Агентство стратегических инициатив, дирекция Фонда Президентских грантов и Общероссийский Народный Фронт.