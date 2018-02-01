Кузнецова объявила о старте конкурса лучших социальных практик

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова объявила о старте конкурса лучших региональных практик по поддержке семьи и детства "Вектор "Детство-2018", по итогам которого будет сформирован общероссийский банк социальных идей.
К участию в конкурсе принимаются, среди прочих, заявки, связанные с мерами поддержки приемных и многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, сирот и детей с редкими (орфанными) заболеваниями. По словам Кузнецовой, в результате сформируется некий "банк социальных идей".
"Через два месяца будут подводиться итоги, и экспертная комиссия… будет отсматривать те заявки, которые поступят в аппарат уполномоченного в рамках этого конкурса… Основные итоги будут подведены в конце мая в Москве", — добавила детский омбудсмен.
Она отметила, что в рамках конкурса эксперты будут посещать субъекты РФ. "Уже определены три региона, куда мы поедем и где будем смотреть практики по защите семьи, материнства и детства: это Московская область, Новосибирск и Севастополь. Они станут первыми в ряду регионов", — сказала Кузнецова.
"С сегодняшнего дня направляем письма в регионы, нашим коллегам уполномоченным для активного взаимодействия в рамках этого проекта", — добавила омбудсмен.
Партнерами конкурса выступили Общественная палата Российской Федерации, Агентство стратегических инициатив, дирекция Фонда Президентских грантов и Общероссийский Народный Фронт.