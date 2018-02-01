Заммэра сравнил уборку снега в Москве и Нью-Йорке

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Московские коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада за сутки, тогда как в Нью-Йорке при снегопаде объявляется режим ЧС, а в Хельсинки уборка снега лежит на частных собственниках, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

"Там никто и не помышляет в течение суток убирать выпавший снег. В Нью-Йорке снег будет лежать, пока не растает, а если больше 5 сантиметров выпадает, то объявляется режим ЧС и никто никуда не едет в городе. В Хельсинки дороги и тротуары чистит собственник, а у нас все это делает город, город чистит дороги и тротуары. Это здорово и хорошо", — сказал Бирюков журналистам.

Заммэра отметил, что в Москве существует порядка 170 миллионов поверхностей, на которых нужно производить уборку снега.

"Нетрудно посчитать, что если выпало 20 сантиметров снега, то это примерно 4 миллиона кубометров снега надо убрать, расчистить, утилизировать… Вот эти огромные цифры приходится тысячам коммунальщиков и сотням единиц техники убирать. Я должен сказать, что с этой задачей мы справляемся", — подчеркнул он.