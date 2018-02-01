Кузнецова напомнила о недопустимости политической манипуляции детьми

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова, комментируя информацию СПЧ об участии в недавних митингах несовершеннолетних, заявила, что манипуляции детским сознанием недопустимы.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов на пресс-конференции в среду сообщил, что число несовершеннолетних на акциях протеста в России в воскресенье достигало 60%. Кабанов указал на присутствие школьников на несанкционированной акции в Москве. По его словам, у него было ощущение, что школьники приходят на акцию "целыми классами".

"Позиция наша неизменна, как была, так и осталась — манипуляция детским сознанием недопустима… В этом информационном поле, конечно, надо помогать (несовершеннолетним) ориентироваться", — сказала Кузнецова, отвечая на вопрос РИА Новости.

Она добавила, что ее аппарат следил за акциями, в том числе и за тем, "что там происходило с несовершеннолетними". По информации Кузнецовой, "во многих случаях они (дети) были с законными представителями".

В воскресенье в крупных городах России прошли акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. По данным МВД РФ, мероприятия были согласованы с местными властями в 46 городах, грубых правонарушений во время проведения согласованных акций не допущено. Несогласованные акции прошли во Владивостоке, Калининграде, Уфе, Воронеже, Волгограде, Мурманске, Кемерово, Санкт-Петербурге, Москве. В ряде городов прошли единичные задержания за нарушения порядка проведения публичных мероприятий. В ГУМВД по Москве агентству сообщали о задержании Навального, который был доставлен в территориальный отдел полиции, а затем выпущен до суда.

Как сообщал пресс-центр МВД России, полиция в ходе различных протестных акций в минувшее воскресенье задержала в 16 городах 266 человек, все они были отпущены из территориальных отделов, в отношении 175 из них составлены административные протоколы.