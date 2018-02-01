Кузнецова рассказала о детских книгах, которые стыдно показывать взрослым

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова на конференции в Российской государственной детской библиотеке представила подборку современной детской литературы, которую, по ее словам, "даже взрослым показывать страшно".

В список, в частности, вошло стихотворение Игоря Иртеньева про глаз, который упал в унитаз, и сказка Светланы Лавровой "Куда скачет петушиная лошадь".

"К сожалению, родители порой в книгах наталкиваются на такое… Честно сказать, некоторое я даже озвучить не могу, потому что стыдно говорить, что пишут иногда в детских книгах. Самое приличное из всех — "Куда скачет петушиная лошадь"… Сказка про глаз, который, простите, упал в унитаз. Посмеяться есть над чем, но и задуматься тоже", — сказала Кузнецова.

При этом омбудсмен надеется, что ее список "не будет выглядеть черным пиаром". В презентацию Кузнецовой вошли 16 произведений современной детской литературы.