На Урале выяснят, почему учитель отобрала у школьницы почетную грамоту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. Прокуратура в Свердловской области проверит информацию о том, что учительница в одной из школ Режевского района публично отобрала у девочки почетную грамоту из-за того, что та якобы не сдала 300 рублей на нужды класса, сообщила РИА Новости в четверг представитель надзорного ведомства региона.

Ранее к этому случаю привлек внимание депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин. Парламентарий написал на своей странице в Facebook, что к нему обратились жители села Глинское, которые рассказали об инциденте в школе, когда учительница вручила грамоту девочке, а потом потребовала ее обратно из-за того, что та будто бы не сдала деньги на нужды школы. По словам Ионина, девочка приняла слова педагога близко к сердцу и сейчас вынуждена посещать психолога.

"Мы начали проверку. Мы будем выяснять, действительно ли этой девочке полагалась грамота за успехи в учебе, и будем проверять, почему она ей не была выдана, и что за поборы требовал учитель от ученицы школы", — сказала представитель прокуратуры.